- O tanara care a fost diagnosticata cu o forma de cancer și care se pregatește sa urmeze ședințele de chimioterapie a aratat lumii intregi cat de curajoasa e. Astfel, ea s-a lasat tunsa de soțul ei, iar intreg momentul a fost surprins celebru.

- Horia Brenciu s-a confesat in cadrul unui interviu. Acesta a vorbit despre durerea imensa pe care i-a provocat-o pierderea parinților. Binecunoscutul artist a marturisit ca nu a reușit sa treaca peste moartea parinților sai. "Pierderea parintilor a fost un moment greu in viata mea. Nimic nu se compara…

- Un barbat din București a fost dus luni la Poliție pentru ca și-a lasat incuiata in mașina fiica de 10 ani, in timp ce temperatura trecea de 40 de grade Celsius la soare. Copila in pericol a fost descoperita intamplator, cand vatmanul unui tramvai a sunt la Poliție pentru ca autoturismul ii bloca inaintarea.

- O tanara de 19 ani din Marea Britanie a ajuns la spital cu dureri mari de stomac. Medicii i-au dat o veste la care nu s-a așteptat niciun moment. Morgan Lunt avea dureri fiindca era insarcinata. Ea avea...

- Moartea unei femei in varsta de 31 de ani, moarta in urma unei operații de scoatere a unei pietre la rinichi, a declanșat o ancheta de amploare la Spitalul Județean Sibiu. Soțul pacientei face acuzații grave la adresa medicilor și asistentelor! Cum se apara reprezentanții spitalului?

- O femeie de 44 de ani, gasita vinovata de moartea fiului sau, Roman, in varsta de trei ani, a fost condamnata la inchisoare pe viata. Femeia si-a infometat copilul in perioada 2013-2014.

- Liderul PLUS susține ca el are experiența în guvernare, iar Barna are mai multe șanse la președinție. Cioloș a mai spus ca obiectivul alianței este sa formeze o majoritate în 2020.