In suta de ani care a trecut, Polonia a reprezentat pentru Romania o tara cheie, a afirmat miercuri principele Radu, subliniind ca Familia Regala a avut in toata aceasta perioada un aport semnificativ la consolidarea relatiilor dintre cele doua state. La Palatul Elisabeta a fost organizat miercuri un eveniment dedicat centenarului relatiilor diplomatice romano-poloneze, la care a participat si ambasadorul Republicii Polone la Bucuresti, Marcin Wilczek. "In suta de ani care a trecut, Polonia a reprezentat pentru noi o tara cheie, atat in vremurile interbelice in care urmau sa vina tragedii care…