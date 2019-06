Stiri pe aceeasi tema

- Intre cei 40.000 de pelerini aflați duminica dimineața pe Campia Libertații din Blaj, pentru a asista la Slujba susținuta de Papa Francisc, se afla și Principele Nicolae. Acesta a sosit impreuna cu soția, i-a salutat pe cei din apropiere și a facut poze cu ei. Mii de oameni s-au strans, duminica dimineata,…

- Momente emoționante s-au desfașurat in Catedrala Catolica din Iași, unde Papa Francisc saluta cele peste 800 de persoane prezente in biserica potrivit mediafax.De asemenea, Suveranul Pontif a sarutat pe frunte și a binecuvantat copiii bolnavi. Papa Francisc a dat jos lanțurile care…

- Actrița Oana Pellea a transmis un mesaj dupa ce Papa Francisc și-a inceput vizita de trei zile in Romania. Celebra artista a asistat la slujba celebrata de Suveranul Pontif. "Papa Francisc are capacitatea de a se șterge ca personalitate... nu e nimic spectaculos la el, dar stralucește și uimește prin…

- Papa Francisc a sosit, vineri, la Bucuresti , pentru o vizita de stat, pastorala si ecumenica de trei zile, desfasurata sub genericul “Sa mergem impreuna!”.Suveranul Pontif a fost intampinat, pe Aeroportul International “Henri Coanda”, de presedintele Romaniei Klaus Iohannis, impreuna cu sotia sa, Carmen…

- Dupa intalnirea pe care a avut-o cu Klaus Iohannis, dar si dupa discursurile tinute de Papa Francisc si de seful statului, Suveranul Pontif s-a intalnit si cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.

- Vizita istorica a Suveranului Pontif in Romania a inceput. De la Aeroportul Otopeni, unde a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis si de sotia sa, precum si de sute de credinciosi catolici, Papa Francisc a ajuns la Palatul Cotroceni.

- Papa Francisc a sosit, vineri, in Romania, la Bucuresti. El este intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis si sotia acestuia la Aeroportul International „Henri Coanda”. Ceremonia oficiala de primire a Santitatii Sale are loc la Palatul Cotroceni. In toata Capitala sunt masuri drastice de securitate…

- 42.000 de pelerini vor avea acces in 2 iunie pe Campia Libertații din Blaj unde Papa Francisc va oficia Divina Liturghie cu beatificarea a șapte episcopi martiri greco-catolici. La intalnirea cu Suveranul Pontif sunt așteptați pelerini din intreaga țara, din SUA, Canada și din toata Europa, 700 de preoți…