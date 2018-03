Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 20 martie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sprijiniti de politistii din Sebes, au identificat in trafic si indisponibilizat un autoturism, in valoare de aproximativ 20.000 de euro, dat in urmarire de autoritatile britanice.…

- Principele Nicolae, nepotul regelui Mihai, s-a casatorit civil, in secret, cu Alina Maria Binder, iar acum face planuri pentru cununia religioasa. Sotia fostului principe Nicolae, superba in costum popular romanesc GALERIE FOTO Acum o saptamana, principele, alaturi de iubita lui, au…

- Targ de universitati, la Sala Palatului Reprezentantii a peste 100 de universitati si institutii de învatamânt din 18 tari sunt prezenti, astazi si mâine, la Sala Palatului din Bucuresti, pentru a oferi informatii despre programele de studii si conditiile de admitere. Cei…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Antrenorul nationalei Georgiei, neozeelandezul Milton Haig, a anuntat lotul primei reprezentative pentru partida de duminica, de la Tbilisi, cu Romania, din ultima etapa a Rugby Europe International Championship (REIC) 2018. Intre cei 29 de jucatori convocati, 13 evolueaza in Franta, doi in Anglia si…

- Garantiile de securitate pentru Romania sunt apartenenta la NATO si parteneriatul strategic cu Statele Unite, dar, in acelasi timp, este nevoie si de o coerenta in ceea ce priveste abordarile nationale in domeniul apararii si securitatii nationale, a declarat marti presedintele Camerei Deputatilor,…

- Casa Regala va oferi marti certificatul de Furnizor Regal unor companii si unor persoane din Romania si burse regale destinate unor studenti cu rezultate remarcabile la studii, aflati intr-o situatie materiala precara. Potrivit unui comunicat al Casei Regale, transmis AGERPRRS, Custodele Coroanei Romane,…

- Andrea Penezic (32 ani), una din cele mai bune handbaliste din lume, a revenit asupra deciziei de a se retrage din activitate si isi va continua din vara sa joace in campionatul Ungariei. Potrivit mass-mediei din Macedonia, interul stanga va pleca de la Vardar Skopje la echipa maghiara Siofok,…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca omologul sau sarb, Aleksandar Vucic, i-a spus ca in privinta lui Sebastian Ghita "lucrurile sunt pe fagasul normal", iar "instantele delibereaza". Intrebat daca a discutat cu omologul sarb, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, despre situatia fostului…

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Philip Clements este un vicar care s-a retras din Biserica Anglicana si care a devenit celebru in presa tabloida din Marea Britanie dupa ce a fost pacalit de un roman de 24 de ani cu care s-a casatorit anul trecut. Presa a relatat pe larg povestea vicarului pensionat, aratand ca acesta si-a vandut o…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se afla joi la Bucuresti, pentru o vizita oficiala. In cursul vizitei, acesta a avut intalniri cu oficialitați-cheie ale statului roman: presedintele Klaus Iohannis, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin…

- Principele Nicolae, Nicolae Medforth-Mills, și logodnica sa, Maria Alina Binder, au decis data și locul cand va avea loc nunta. Cei doi s-au cununat civil in luna octombrie a anului trecut in Marea Britanie. Principele Nicolae și Alina Maria Binder , se bucura de o mare popularitate atat in țara, cat…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- Finala Cupei Ligii Angliei 2018: Arsenal – Manchester City, duminica, de la 18.30. Meciul poate fi vazut in locațiile ”Arsenal Romania Supporters Club” din Romania. Arsenal – Manchester City 0-3 VIDEO Aguero (18), Kompany (58), D. Silva (62) Manchester City a cucerit Cupa Ligii Angliei —————————————————————————————————————————————–…

- Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, comenteaza in stilul sau caracteristic intrevederea pe care a avut-o vineri premierul Viorica Dancila cu reprezentanții Casei Regale, Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu al Romaniei.„In sfarsit premierul s-a intalnit cu cineva…

- Rugby: CSM București a transferat un sud-african. Johannes van Heerden, un colos pentru pachetul de inaintare. ”Tigrii” au ambiții mari in acest sezon, iar pentru asta au adus la echipa un jucator cu nume ”greu”. Formația din Capitala l-a transferat pe sud-africanul Johannes van Heerden. In varsta…

- Premierul Viorica Dancila a primit asigurari, vineri, din partea Custodelui Coroanei romane, Margareta, privind implicarea in doua proiecte majore pentru Romania - actiunile dedicate Centenarului, precum si cele privind preluarea de catre tara noastra a presedintiei Consiliului Uniunii Europene in…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- Cativa dintre primarii din Republica Moldova care au adoptat declaratii de unire cu Romania au fost invitati, marti, in Parlament, unul dintre ei cerand autoritatilor de la Bucuresti sa considere aceste primarii ca fiind romanesti.

- Alessandra Stoicescu și Fundația Mereu Aproape au organizat, de Ziua Indragostiților, evenimentul intitulat “Pantofii Roșii”. Pe treptele Muzeului Național de Istorie a Romaniei au fost puse zeci de perechi de pantofi roșii, fiecare, reprezentand, in mod simbolic o femeie – victima a violenței domestice.…

- BUCURESTI, 7 feb — Sputnik, Doina Crainic. Potrivit The Guardian, în Camerele din Parlamentul britanic exista membri ai New Welcome Lodge, care recruteaza deputați și personal din Parlament, și ai Gallery Lodge, rezervata corpului jurnalistilor politici. © Sputnik/ Николай КостыркинIncursiune…

- Victor Spirescu, romanul care a plecat in 2014 in Marea Britanie, la munca, pentru a-si cladi un viitor pe care nu l-ar fi reusit in tara, ajunsese celebru. A aparut chiar in ziarele din ”Insula”, fiind prezentat drept prototipul invadatorului est-european! Veste tragica, insa, la inceput de an 2018:…

- Custodele Coroanei romane, Margareta, a afirmat marti, la intalnirea cu elevi si profesori ai Aliantei Colegiilor Centenare din Romania, ca va continua legamantul regelui Mihai de a pretui generatia tanara, viitorul tarii. "Noi suntem mereu foarte fericiti cand putem intalni generatia…

- Panamezul Jaime Penedo a revenit astazi in Romania, urmand ca in cursul acestei zile sa ajunga in Limassol, Cipru, acolo unde Dinamo este in cantonament. La revenirea in București, Penedo a vorbit despre planurile sale și anunța ca va trage tare pentru a-l impresiona pe Miriuța. "Abia aștept sa incep…

- Detalii despre nunta Principelui Nicolae cu Ana Maria Binder. Nicholas Michael Medforth-Mills era cunoscut tuturor, pana in vara lui 2015, drept Nicholas Michael de Roumanie Medforth-Mills sau, mai pe scurt, Principele Nicolae. Și-a pierdut titlul de ”Principe” și eticheta ”de Romania” dupa ce i-a maniat…

- "Lucrurile s-au deteriorat in interiorul PSD si asteptam decizia. Noi suntem gata sa respectam protocolul pe care l-am semnat cu cei de la PSD. Fiind partenerul junior al coalitiei, premierul e desemnat de PSD. E decizia lor pe cine pun premier. Nu se poate vorbi de necesitatea schimbarii premierului,…

- Antrenorul de baschet Lonciu Davidescu, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Maccabi Tel Aviv, a decedat in Israel, la varsta de 87 de ani, informeaza News.ro. Davidescu a fost singurul tehnician roman cu cele doua trofee in palmares. Anuntul a fost facut de FR Baschet, care subliniaza…

- Nu s-a inteles deloc cu Meme Stoica, doar asa, de ochii lumii, si-au mai zambit! Este vorba de Gabi Tamas, fotbalistul care a avut cateva rafuieli cu directorul sportiv al echipei FCSB, Mihai Stoica. Ultima ”polemica” a lasat, insa, rani nevindecate in ”sufletul” nabadaiosului Gabita. Meme l-ar fi jignit,…

- Emilia Emanuela Tanase, singura absolventa din Teleorman care a reusit sa obtina media 10 la Bacalaureat in 2017 a ales sa studieze Marketing Digital in Marea Britanie la Universitatea din Coventry.

- Scriitorul Bogdan Lefter a vorbit despre situația Principelui Nicolae și despre ”polemica sau competiția” din interiorul Casei Regale dintre Majestatea Sa Custodele Coroanei Margareta a Romaniei și Principele Nicolae. „Aspectul de polemica, de competiție, ține mai degraba de comentariile publice…

- Acesta nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianaurie, la Rahova, este spusa de avocatul Alexandru Enache, informeaza Observator. La data de 16.11.2017, Dutca este extradat din Marea Britanie in Romania pentru executarea unei pedepse…

- Trei milioane de cetateni ai UE care locuiesc in Marea Britanie se simt tot mai discriminati. "Margareta", caci nu vrea sa-si dea numele adevarat, este o tanara poloneza responsabila cu recrutarea studentilor straini pentru una din cele mai cunoscute universitati britanice. "Parintii locuiesc in Anglia…

- Philip Clements, fostul vicar britanic de 79 de ani care s-a casatorit cu un roman de 24 de ani, Florin Marina, a ramas pe drumuri dupa ce și-a vandut casa din Marea Britanie pentru a-i cumpara iubitului sau un apartament in București. Fostul preot povestește ca iubitul sau l-a parasit la doar doua…