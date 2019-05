Principele Nicolae a recunoscut ca e tatal fetitei Nicoletei Cirjan

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce una dintre fostele iubite ale nepotului Regelui Mihai I, Nicoleta Cirjan, a susținut, in repetate randuri, ca are o fetița alaturi de acesta, cei doi au primit, intr-un final, vestea care a „facut lumina”: rezultatele testului ADN. Cel care a facut marele anunț a fost chiar fostul Principe Nicolae…

- Reprezentantii DSP Iasi au declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX ca un rand de probe a fost trimis si la Institutul „Cantacuzino" Bucuresti, unde s-a facut un test molecular, care, la fel, a indicat prezenta E.Coli. „Rezultatele anchetei epidemiologice, declansate de DSP Iasi in 2 mai, in cazul…

- ''Atat Romania, cat si Statele Unite trebuie sa faca fata acelorasi provocari, unele noi, altele mai vechi, una dintre ele fiind cea ruseasca'', a afimat joi ambasadorul Romaniei in SUA, George Cristian Maior, cu ocazia discutiei avute cu membri ai OSS Society pe marginea volumului ''Primul spion…

- Sandu și Nastase l-au recunoscut pentru prima data pe Igor Dodon drept șef al statului. Aceștia au dat curs invitației președintelui la discuții și au venit la reședința de stat ca sa-și expuna poziția despre situația creata dupa alegerile parlamentare.

- DNA a sesizat instanța in privința recunoașterii vinovației a unui reprezentant al unei companii austriece, acuzat de complicitate la dare de mita și complicitate la cumparare de influența, in speța in care este cercetat și Sebastian Vladescu, privind reabilitarea unor tronsoane de cale ...

- Sergio Ramos, capitanul echipei Real Madrid, a primit o suspendare de doua meciuri in Liga Campionilor pentru ca a fortat primirea unui cartonas galben in cursul meciului cu Ajax Amsterdam, din prima mansa a optimilor de finala ale celei mai importante competitii continentale intercluburi, disputat…