- In data de 7 iunie, Principele Radu, soțul Principesei Margareta, iși aniverseaza ziua de naștere. Acesta implinește 59 de ani. Principele Radu iși va petrece ziua de naștere in familie, la Savarșin. "Principele Radu implinește astazi 59 de ani. Majestatea Sa și Alteța Sa Regala petrec ziua la Savarșin,…

- Ana Gavan din Targu Jiu a implinit sambata, 13 aprilie, o suta de ani. Primarul Marcel Romanescu i-a oferit un tort cu aceasta ocazie. Edilul spune ca discuțiile cu Ana Gavan l-au facut sa simta experiența unui veac trait de aceast...

- Municipalitatea din Targu Jiu a finalizat procesul de evaluare a directorilor din primarie. Mare parte din directorii plini și adjuncți a primit calificativul maxim la evaluare, excepție facand Narcisa Cristea, Marian Rotaru, Ermina Pasar...

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident in zona CAM din Targu Jiu chiar in fața peco Mol. Din primele informații au fost implicate trei mașini! Articolul Accident in CAM Targu Jiu! FOTO apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Petre Apostol Reprezentantii Federatiei Romane de Handbal au stabilit locurile de disputare ale turneelor semifinale din Divizia A, la masculin si la feminin. In competitia feminina, unde sunt sanse mari sa evolueze si o echipa prahoveana, turneul semifinal este programat sa se dispute la Fagaras, in…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat miercuri, la Targu Jiu, ca Mihai Tudose se simte bine, dar ca a fost anuntata ca acesta nu mai doreste sa fie furnizate informatii privind starea lui de sanatate. “Mihai Tudose este bine, dar am fost anuntata ca nu mai doreste sa dam date despre starea…

- Neatenția in trafic ne poate costa scump. A simțit-o pe pielea lui un motociclist care a suferit un accident rutier, din pricina unui alt participant la trafic. Șoferul nu s-a asigurat la plecarea de pe loc, fiind surprins de apariția motociclistuilui. Doar o secunda a facut diferența intre viața și…

- Incompetența ține exproprierile pe loc in apropierea carierelor miniere din Gorj. Afirmația ii aparține fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu. Aflat la Targu Jiu, acesta a vorbit despre problemele cu care se confrunt...