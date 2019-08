Principalul think tank conservator nord-american denunţă "valul de infracţiuni comise de imigranţi" în Spania Într-un articol amplu semnat de unul dintre principalii sai analiști, Soeren Kern, Institutul Gatestone din New York, probabil cel mai prestigios think tank conservator american, denunța "valul de infractiuni comise de migranți în Spania", potrivit Rador care citeaza alertadigital.com.



Textul, care include sute de agresiuni comise de imigranți în Spania, în primele cinci luni ale acestui an, amintește ca violurile de grup au evidențiat "creșterea infracțiunilor comise de migranți în Spania, unde politicile de imigrare 'progresite', promovate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

