Stiri pe aceeasi tema

- Valerie Graves (victima criminalului) Barbatul ridicat miercuri dimineața dintr-un apartament din Dej este suspectat de uciderea cu sange rece a lui Valerie Graves din Bosham, West Sussex, Marea Britanie. La data de 30 decembrie 2013, Valerie Graves, in varsta de 55 de ani, mama și bunica, a fost gasita…

- O tanara in varsta de 23 de ani din Mexic a fost gasita moarta in casa de matușa sa. Tanara a fost sugrumata cu un cablu USB. Victima, Karla Cecilia N. a fost descoperita sugrumata in pat in locuința ei din Nezahualcoyotl. Cecilia avea intr-una dintre maini o foarfeaca, cu care se crede ca a incercat…

- Este oficial! PNL a caștigat alegerile europarlamentare la Dej, USR-PLUS ocupa locul secund, iar PSD s-a ales cu locul 3. Dej24.ro publica IN EXCLUSIVITATE rezultatele acestor alegeri! Așa cum Dej24.ro a anunțat in PREMIERA inca de dinainte ca toate voturile sa fie numarate, la nivelul municipiului…