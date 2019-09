Apar informații noi despre tragedia de la Dambovița. Fetița disparuta vineri pe drumul de la școala spre casa și care a fost gasita fara viața duminica, avea corpul plin de rani. Principalul suspect, un cetațean olandez, ar fi parasit intre timp Romania. Paradoxal este ca, in timpul audierilor care au avut loc in zilele de The post Principalul suspect in uciderea fetiței din Dimbovița, un cetațean olandez, a pasarit Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .