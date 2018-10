Stiri pe aceeasi tema

- Sewerin K., suspectul in varsta de 21 de ani, a fugit duminica din Bulgaria, traversand Romania si reusind sa ajunga in Germania, a declarat procurorul bulgar Sotir Zazarow, citat de agentia de presa DPA. Suspectul a fost retinut in Germania, la cererea autoritatilor bulgare. Anchetatorii Biroului…

- Victoria Marinova, in varsta de 30 de ani, a fost gasita moarta, sambata, intr-un parc din Ruse, unde a mers sa faca jogging. Un cetatean bulgar este considerat principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Victoria Marinova. El a fost retinut in Germania si a fost pus sub acuzare pentru…

- Presupusul asasin al jurnalistei bulgare Victoria Marinova a fugit in Germania prin Romania, imediat dupa comiterea crimei, anunta Sotir Zazarow, procurorul general din Bulgaria.Sewerin K., suspectul in varsta de 21 de ani, a fugit duminica din Bulgaria, traversand Romania si reusind sa ajunga…

- Severin Nadezhdov Krasimirov, in varsta de 21 de ani si care este din localitatea bulgara Ruse, este principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, relateaza site-ul local de stiri...

- Autoritatile au retinut un nou suspect in cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria Marinova, la cateva ore de la eliberarea romanului acuzat de asasinarea acesteia, relateaza publicatia Nova.bg, mentionand...

- Principalul suspect in cazul uciderii jurnalistei Viktoria Marinova a fost retinut, scrie site-ul nova.bg, care noteaza ca autoritatile nu au confirmat informatia, relateaza news.roPotrivit postului de televiziune NOVA, care citeaza surse apropiate anchetei, este vorba despre un barbat identificat…

- Un cetatean roman cun pasaport moldovenesc este principalul suspect al politiei bulgare in cazul uciderii ziaristei Victoria Marinova, care a fost gasita moarta intr-un parc din orasul Ruse, anunta ziarul bulgar Dnevnik.

- In urma cu doar cateva zile, Victoria Marinova și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Tanara jurnalista de origine bulgara a fost batuta, violata și apoi ucisa și aruncata pe malul Dunarii. Astazi, autoritațile au arestat principalul suspect in cazul oribilei crime.