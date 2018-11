Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 37 de ani a fost arestat preventiv in cazul crimei comise, in noaptea de duminica spre luni, intr-un cartier din Braila, unde un barbat a fost injunghiat mortal de trei agresori.Barbatul a fost ridicat de acasa inca din noaptea de duminica spre luni, la cateva ore dupa ce un brailean…

- Suspectul principal in cazul injunghierii mortale, duminica noapte, a unui barbat pe o strada din municipiul Braila a fost arestat pentru 30 de zile, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Dan.Este vorba despre un barbat de 37 de ani, care a fost inchis…

- Victima se numește Mihai Stanica, și era cunosucut ca "Budala", scrie probr.ro. Barbatul a stat multi ani prin inchisori, și și-a gasit sfarșitul duminica noaptea in cartierul brailean Brailita, unde locuia. Era un cunoscut al lumii interlope din cartier si a fost gasit in fata unei case, intr-o…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Slobozia au identificat doi tineri de 17, respectiv 18 ani, banuiti de savarsirea infractiunii de furt calificat si complicitate la infractiunea de furt calificat. Persoanele banuite au fost retinute pe baza de ordonanta de retinere…

- Principalul suspect in cazul tentativei de talharie de la o banca din Sectorul 2 , un tanar de 25 de ani din Bucuresti, a fost arestat pentru o perioada de 30 de zile, decizia fiind luata de magistratii Judecatoriei Sectorului 2.

- „Mica prințesa a Hoților”, Andreea Ramona T., in varsta de 14 ani, din Garbova, a ajuns dupa gratii. Cercetata in mai multe dosare penale pentru furt, minora a fost arestata preventiv pentru 14 zile si transportata la Centrul de Retinere si Arestare Preventiva din cadrul IPJ Sibiu. Potrivit IPJ Alba,…

- Un refugiat sirian, principalul suspect in cazul crimei din vila care a ars in Sectorul 6. Femeia a fost gasita moarta in noaptea de vineri spre sambata, in casa unde lucra ca menajera, iar la momentul tragediei, proprietarii nu erau acasa. Sirianul, in varsta de 32 de ani, a venit in Romania in 2017,…