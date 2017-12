Principalul suspect in cazul atentatului dintr-un supermarket din Sankt Petersburg a fost arestat

Stiri pe aceeasi tema

- ''Organizatorul si executant direct al actiunii de detonare a unui dispozitiv artizanal pe 27 decembrie intr-un supermarket din Sankt Petersburg a fost arestat in cursul unei operatiuni speciale a FSB pe 30 decembrie'' (sambata), a indicat FSB intr-un comunicat.''Suspectul este pe cale…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat atacul soldat cu 13 raniti, miercuri, intr-un supermarket din Sankt Petersburg, in Rusia, conform unui comunicat difuzat de organul sau de propaganda Amaq, transmite AFP. "Atacul care a vizat alaltaieri un centru comercial din Sankt Petersburg…

- Explozia de miercuri dintr-un supermarket din Sankt Petersburg, soldata cu 13 raniti, a fost un act terorist, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin. "Ieri, la Sankt Petersburg a fost comis un act terorist", a afirmat Putin in deschiderea unei ceremonii de decorare a militarilor rusi care au…

- Explozia produsa miercuri in depozitul unui supermarket din Sankt Petersburg, in urma caruia zece persoane au fost ranite, a fost cauzata de un "dispozitiv exploziv improvizat", a declarat Svetlana Petrenko, purtatoare de cuvant a Comisiei de Investigatii din Rusia, potrivit postului France 24. "Potrivit…

- UPDATE Explozie a provocat noua victime, potrivit informațiilor preliminare. 50 de persoane au fost evacuate.Mai multe persoane au fost ranite miercuri in explozia ce a avut loc intr-un supermarket din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime al Rusiei, situat in nord-vest, a anuntat politia…

- Polițiștii din Valenii de Munte au fost sesizați privind savarșirea unei infracțiuni de furt dintr-o locuința din localitate. In urma cercetarilor efectuate, judiciariștii au identificat persoana banuita de comiterea faptei – un barbat de 51 de ani, din comuna Magurele. S-a reținut faptul ca acesta…

- "Incepand cu 1 ianuarie 2018 volumul de consum rezonabil va creste cu aproximativ 22- fata de cel aplicat in perioada 15 iunie – 31 decembrie 2017", precizeaza ANCOM. Dupa depasirea volumului de consum rezonabil, furnizorii pot sa aplice o suprataxa, chiar si in cazul in care traficul inclus nu a fost…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Un sofer de taxi este suspectat in cazul mortii diplomatei britanice Rebecca Dykes. Barbatul a fost arestat luni de catre fortele de securitate ale Libanului, relateaza agentia locala ANI, citata de AFP.

- Un barbat a fost arestat in Sydney , fiind acuzat ca este un „agent economic” al Coreei de Nord. Chan Han Choi, in varsta de 59 de ani, ar fi incercat sa vanda componente pentru rachete, ca intermediar al Phenianului. Daca acțiunile sale ar fi avut succes, Coreea de Nord ar fi beneficiat de zeci de…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale anunta ca a sesizat Parchetul Militar privind eventuale incalcari ale legii de catre operatoarea 112 care a preluat apelul telefonic privind tentativa de omor de la statia de metrou Costin Georgian.

- Barsony Gligor, suspectul acuzat de uciderea fostului primar din Lunca Mureșului, Ioan Rusu, iși așteapta sentința, la un an de la comiterea faptei. Luni au fost audiați la Tribunalul Alba ultimii trei martori, printre care și doi membri ai familiei Rusu, dosarul sau ramanand in pronunțare. In cuvantul…

- Deoarece in cazul glo nu exista ardere, asa cum se intampla in cazul tigarilor traditionale, utilizarea glo are potentialul de a fi mai putin riscanta decat fumatul, sustine compania. Principalul avantaj al glo fata de competitorul iQOS, lansat de Philip Morris, sustine BAT, este faptul ca glo are…

- Anuntul includerii Martisorului in patrimoniul imaterial UNESCO a fost postat pe site-ul institutiei. "Practicile culturale asociate cu data de 1 martie includ traditii transmise din timpuri stravechi, care celebreaza inceputul primaverii. Principalul obicei consta in a face, oferi si purta…

- Toți cei 10 suspecți reținuți sunt cetațeni maltezi. Cei mai mulți au cazier. Au trecut doua luni de la crima care a provocat o unda de șoc in intreaga Europa. Daphne Galizia a fost ucisa pe 16 octombrie, in explozia unei bombe plasate sub autovehiculul pe care il conducea.

- Constantin Istrate (58 de ani), din orasul prahovean Breaza, a ascuns decesul surorii sale timp de aproape un an pentru a beneficia de pensia femeii. Barbatul nu si-a inmormantat sora, ci i-a tinut cadavrul in casa, in pat, ascuns sub un teanc de paturi. Politia Breaza a deschis o ancheta si verifica…

- De ce? Pentru ca intotdeauna, protecția ministrului de Interne a fost asigurata doar de servicului de protecție interna al MAI, celebrul "Doi și-un sfert". Prin aceasta ieșire publica de miercuri seara, Carmen Dan a aratat ca serviciul de protecție al MAI, aflat fiind in subordinea sa, nu…

- Razvan Rentea, principalul suspect in cazul triplei crime din județul Satu Mare a fost prezentat judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva. UPDATE 17:25 Magistrații satmareni au incuviințat arestarea pentru 30 de zile a principalului suspect in cazul triplei crime de la Satu Mare. Procurorii…

- Serviciul antiterorist din Grecia a efectuat marti perchezitii in mai multe apartamente din centrul Atenei si a retinut noua persoane pentru presupuse legaturi cu o grupare de extrema-stanga scoasa in afara legii in Turcia, a anuntat politia elena, transmite Reuters, conform agerpres.ro. ''Pana…

- Oamenii legii au deja un suspect in cazul tripului asasinat din Satu Mare, comis in comuna Apa , acolo unde doi soți și mama unuia dintre ei au fost uciși. Mai multe surse au declarat pentru PresaSM ca ar exista deja un suspect principal in cazul triplului asasinat din comuna Apa. Din cate se pare,…

- Un medic timisorean a fost ridicat, miercuri, de procurorii anticoruptie dupa ce a cerut mita 450 de lei pentru a indeplini un act medical. In urma cu doua zile, o persoana a sesizat linia verde a Directiei Generale Anticoruptie ca un medic ginecolog a pretins o suma de bani pentru a realiza o intrerupere…

- Serviciul securitatii de stat din Belarus, KGB, a sustinut ca a descoperit o retea de spioni care ar fi fost infiintata de un jurnalist ucrainean, care lucreaza pentru Ministerul Apararii din Ucraina, relateaza Reuters.

- Detalii noi în cazul baiețelului de 6 ani dat disparut și gasit a doua zi fara suflare într-o fântâna din localitatea Verejeni, raionul Telenești. Potrivit poliției, în timpul audierilor, principalul suspect, un adolescent de 14 ani, a spus cum s-ar fi întâmplat…

- Serviciile de securitate ucrainene au anunțat sambata arestarea unui rus cautat de Interpol pentru uciderea in 2004 la Moscova a redactorului-șef al ediției ruse a revistei americane Forbes, americanul Paul Klebnikov, relateaza AFP. Suspectul, originar din Cecenia, a carui identitate nu…

- La o saptamana de cand Radu Bogdan a fost ucis cu bestalitate, Sorin Ioan Rogia, principalul suspect, este de negasit. Politistii au perchezitionat doua dintre imobilele detinute de parintii suspectului si in prezent fac audieri in randul rudelor si cunostintelor acestuia. Suspectul crimei este inculpate…

- Incident bahic în statul Wisconsin din Statele Unite. Un barbat a ramas încuiat din greșeala într-o încapere frigorifica a unui supermarket peste noapte și a decis ca în loc sa cheme ajutor, sa profite de ocazia de a

- Sayfullo Saipov, uzbecul in varsta de 29 de ani care a fost inculpat pentru terorism in cazul atentatului de marti din New York, soldat cu opt morti si 11 raniti, a trait in orasul Paterson din New Jersey alaturi de sotia sa si cei trei copii ai lor mai mult de un an inainte de a comite atacul cu camioneta…

- Anchetatorii l-au prins pe barbatul care este cel mai probabil autor al dublei crime de la Targoviste. El a fost arestat preventiv. Barbatul are 58 de ani, este vanator autorizat și detine legal o arma.

- Anchetatorii au retinut marti seara un suspect in varsta de 58 de ani, banuit ca ar fi cel care a impuscat doi barbati pe un camp de langa Targoviste. Suspectul este vanator autorizat, detine legal o arma de vanatoare, insa nu-si platise cotizatia catre Asociatia Vanatorilor, motiv pentru care nu avea…

- Suspectul audiat marti seara in cazul celor doi barbati impuscati mortal in data de 26 octombrie pe un camp langa Targoviste are 58 de ani, este un mecanic din Targoviste si va fi retinut pentru omor calificat, informeaza Agerpres.ro. Suspectul este vanator, dar avea autorizatia suspendata, pentru ca…

- Magistratii Curtii de Apel Suceava au decis, luni, inlocuirea masurii controlului judiciar cu cea a arestului preventiv in cazul comisarului Liviu Ciobanu, de la Politia de Frontiera, cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la favorizarea faptuitorului, potrivit unui comunicat de…

- Doua cazuri de delapidare de proportii, care vizeaza in principal casierele care au lucrat la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Suceava si care afecteaza direct foarte multi membri ai asociatiei, stagneaza de multa vreme in faza de ancheta la Serviciul de Investigare a Criminalitatii ...

- O femeie în vârsta de 48 de ani a fost salvata miercuri de pompieri dupa ce a cazut într-o fântâna publica cu adâncimea de 20 de metri. Cazul a avut loc în dupa amiaza de ieri în orașul Leova. Din primele informații, femeia ar fi ieșit din…

- Cea de-a cincea reuniune a Comitetului de Asociere Uniunea Europeana-Republica Moldova incepe astazi la Bruxelles. Cu aceasta ocazie, europarlamentarul roman din partea ALDE Norica Nicolai a vorbit pentru TVR MOLDOVA despre principalele puncte de pe agenda, dar si despre prioritatile

- In urma cu cateva minute, Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a transmis, oficial, urmatoarele: "Suspectul de 58 de ani acuzat de comiterea infractiunii de omor asupra unui barbat de 62 de ani din Constanta a fost arestat preventiv aseara pentru o perioada de 30 de zile si introdus in arestul…

- Un cetațean tadjik acuzat ca este recrutor pentru organizația Stat Islamic (SI) a fost arestat in apropiere de Sankt Petersburg (nord-vestul Rusiei), au facut cunoscut vineri surse concordante, potrivit AFP. "Farhod Nazarov, suspectat de sprijin acordat terorismului, a fost arestat…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a initiat un serial, pe contul de Facebook, din care puteti afla cum trebuie sa procedati in diferite situatii. Iata cum se procedeaza si precautii trebuie sa va luati in cazul unui TRAUMATISM CRANIAN MINOR. Daca un pacient a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe…

- Potrivit raportului intocmit de comisia de cercetare, intrunita dupa ce imaginile cu barbatul prabusit pe holul UPU Tulcea au ajuns pe internet, pacientul respectiv a fost adus pe targa la ora 16.18, dupa care s-a dat jos de pe targa si a iesit sa fumeze, fara sa fie inca predat de catre Serviciul…

- Procurori ai sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt au dispus aseara, la ora 22.00, retinerea pentru o durata de 24 de ore a unui tanar in varsta de 20 de ani, din comuna Brastavatu, ...

- Cu doua zile inainte de atac, suspectul fusese arestat si apoi eliberat de politie. Sambata, barbatul a injunghiat mortal doua tinere in apropiere de gara Saint-Charles din Marsilia. Parchetul antiterorist face cercetari.Barbatul suspectat ca a injunghiat mortal doua tinere, sambata, la Marsilia,…

