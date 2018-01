Principalul partid nationalist catalan a primit finantari ilegale in valoare de peste 6 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul nationalist al fostilor lideri catalani Jordi Pujol si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), a fost finantat ilegal si trebuie sa restituie 6,6 milioane de euro, a decis luni o instanta din Barcelona, relateaza site-ul publicatiei The Guardian.

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la constructorul spaniol de infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona, a carei conducere…

- O stranie campanie electorala – cu o adunare in fata unei inchisori si o videoconferinta a separatistului Carles Puigdemont transmisa simultan la 100 de mitinguri – se incheie in Catalonia, unde alegatorii vor decide joi daca vor sa-i tina pe separatisti la putere, relateaza AFP conform News.ro . Scrutinul…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Carles Puigdemont si fostii ministri din Executivul catalan, cu mandate europene de arestare pe numele lor, vor ramâne în Belgia cel putin pâna la 21 decembrie, atunci când vor avea loc alegerile regionale din Catalonia. Indiferent ce decizie va lua justitia belgiana…

- Puigdemont și-a lansat campania pentru alegerile regionale din Catalonia. Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sambata, 25 ianuarie, in Belgia, campania pentru alegerile regionale in Catalonia, destinate sa „ratifice” dorința de independența a regiunii, criticand totodata executivul spaniol…

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia, menite, în opinia lui, sa "ratifice" dorința de independența a acestei regiuni, informeaza AFP. citata de Agerpres. În discursul…

- In cadrul unui discurs sustinut in orasul belgian Oostkamp, situat la cativa kilometri de Bruges, Puigdemont a declarat ca votul din 21 decembrie este cel mai important din toata istoria Cataloniei. ”Veti accepta rezultatul alegerilor din 21 decembrie, daca tabara pro-independenta va castiga?…

- Liderul catalan aflat in exil dupa declararea independenței in Catalonia, a fost obligat sa se prezinte in fața justiției blegiene, aceasta find condiția pentru lasarea sa in libertate. Procurorii belgieni au stabilit ca mandatul de arestare trebuie operat, ceea ce inseamna ca nu i se acorda…

- Aflat la Bruxelles, Carles Puigdemont a fost intrebat intr-un interviu acordat publicatiei Le Soir, daca, pentru el, variantele sunt "independenta Cataloniei ori moartea"."Niciodata! Eu inca sunt favorabil unui acord. La originea acestei crize este invalidarea, in anul 2010, a statutului…

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat ieri, la Barcelona, ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma – dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid – pentru a pune capat „delirului” separatiștilor dupa ce „toate caile au fost…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, este asteptat duminica la Barcelona, pentru prima oara de cand Catalonia a fost pusa sub tutela Madridului si a doua zi dupa o masiva manifestatie separatista, transmite AFP.El ar urma sa soseasca la ora locala 11,00 (10,00 GMT), la putin peste doua…

- In cazul in care catalanii dau din nou o majoritate partidelor separatiste la alegerile regionale de la 21 decembrie, "veți accepta rezultatul votului catalanilor?", a intrebat Carles Puigdemont intr-un discurs ținut in fața a circa 200 de primari separatiști reuniți la Bruxelles.El a calificat…

- Carles Puigdemont, liderul catalan, si alti fosti patru ministri ai Guvernului regiunii Catalonia s-au predat duminica politiei belgiene, informeaza The Independent, citat de gandul.info. Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan…

- Un judecator din Spania a emis mandate de arest pe numele fostului lider separatist din Catalonia, Carles Puigdemont, și a patru foști consilieri de-ai lui, care se afla acum in Bruxelles, Belgia. Judecatorul Carmen Lamela a emis și o cerere catre procurorul din Belgia pentru a-i reține și a trimis…

- Un judecator spaniol a emis, joi, un mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont, a anuntat avocatul sau belgian. "Tocmai am vorbit cu clientul meu, care mi-a spus ca intr-adevar (mandatul) a fost emis impotriva sa si a altor patru ministri care se afla in…

- Mii de spanioli au ieșit in strada pentru a protesta fața de arestarea preventiva a opt foști miniștri catalani. Aceștia au fost acuzați de rebeliune, razvratire și deturnare de fonduri publice, relateaza BBC News. Totodata, fostul lider Carles Puigdemont ar putea fi vizat de un mandat european de arestare.…

- Paul Bekaert, avocatul belgian al lui Puigdemont, a anunțat ca acesta nu va reveni in Spania pentru proces și a propus in schimb ca anchetarea clientului sau sa se desfașoare in Belgia. Audiența Naționala a emis marți o citație pe numele lui Carles Puigdemont și al altor foști colaboratori…

- Fostul sef al guvernului catalan si alti demnitari separatisti sunt convocati joi, pentru audieri, de Tribunalul Suprem din Madrid. Audierea vine dupa ce declaratia de independenta a Cataloniei a fost anulata de Curtea Constitutionala. Aflat la Bruxelles, liderul catalan…

- Carles Puigdemont a incercat marți sa transfere criza catalana "in centrul" Europei, anunțand instalarea sa la Bruxelles impreuna cu o parte din guvernul sau destituit, noteaza France 24, in contextul in care justiția spaniola i-a convocat marți pe Puigdemont și 13 din "miniștrii" sai pentru a fi…

- Scandal imens si acuzatii grave dupa aparitia unui articol in presa din Spania. Cei de la El Mundo Deportivo sunt pusi la colt si acuzati ca au inventat materialul despre socrii fostului lider din Catalonia, Carles Puigdemont din Vaslui.Citește și: Instituția care ofera cele mai mari salarii…

- Un fost ministru din cabinetul catalan al lui Carles Puigdemont a recunoscut marti ca regiunea Catalonia nu era pe deplin pregatita pentru independenta autoproclamata vineri de parlamentul regional, informeaza AFP. 'Acest proces de independenta (...) a plecat de la iluzia ca va fi unul usor, care…

- Guvernul catalan, mutat la Bruxelles Carles Puigdemont, premierul destituit al Cataloniei, a afirmat marti, in prima conferinta sustinuta in afara Spaniei, ca nu se afla in Belgia pentru a solicita azil politic, in contextul in care un oficial guvernamental belgian a semnalat aceasta posibilitate,…

- Secretarul de stat belgian pentru azil si migratie, Theo Francken, a declarat ca liderul catalan Carles Puigdemont, inlaturat din functie dupa dizolvarea guvernului regional, ar putea sa primeasca azil in Belgia. Acesta ar fi posibil daca Puigdemont se va simti amenintat din punct de vedere politic,…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont ar putea primi azil politic in Belgia numai daca ar exista 'semnale clare de persecuție' impotriva sa, a precizat luni comisarul general belgian pentru refugiați și apatrizi, Dirk Van den Bulcke, dupa ce un membru al guvernului belgian a vorbit despre posibilitatea…

- Procurorul general al Spaniei a anunțat luni ca a cerut inculparea pentru rebeliune, razvratire și delapidare de fonduri a membrilor fostului executiv catalan condus de Carles Puigdemont, precum și a membrilor parlamentului catalan dizolvat care au votat declarația unilaterala de independența a Cataloniei,…

- "La birou, pentru a-mi asuma responsabilitațile incredințate de poporul Cataloniei", a scris pe Twitter Josep Rull, responsabil cu infrastructura, lucrarile publice și transporturile, in guvernul destituit al liderului separatist Carles Puigdemont.In fotografia care insoțește textul Josep…

- Controlul Madridului asupra Cataloniei este testat astazi, caci politicienii și funcționarii civili revin la munca. Sunt mai multe intrebari ramase in continuare in legatura cu acceptarea administrarii directe impuse de Madrid pentru a stopa demersurile pentru independența Cataloniei, relateaza Reuters…

- Sute de mii de susținatori ai unitații Spaniei au ieșit duminica pe strazile din Barcelona intr-una dintre cele mai mari demonstrații ale așa-numitei 'majoritați tacute', in contextul masurilor luate de liderii politici catalani pentru independența regiunii din nord-estul Spaniei. Premierul…

- Mii de persoane manifesteaza, duminica, la Barcelona pentru unitate si impotriva declararii independentei Cataloniei, informeaza abc.es, citat de news.ro. Manifestatia are loc la apelul Societatii Civile Catalane, sub sloganul "Toti uniti - Catalonia este Spania".

- Continua tensiunea și deciziile politice fierb dupa ce Catalonia și-a anunțat independența! Mai exact, mii de spanioli s-au adunat, sambata, intr-una dintre pietele din Madrid pentru a protesta impotriva independentei Cataloniei, sustinand unitatea Spaniei, la o zi dupa ce Parlamentul regional catalan…

- „Un pas uriaș”. Astfel descrie Carles Puigdemont, seful guvernului catalan, rezoluția votata astazi de parlamentul de la Barcelona, prin care declara independența regiunii Catalonia fața de Spania.

- Secesionistii catalani au votat pentru independenta, in Parlamentul din Barcelona, cu un scor de 70 „pentru“, 10 „impotriva“ si doua abtineri. Pe de alta parte, premierul spaniol, conservatorul Mariano Rajoy, a primit din partea Senatului de la Madrid permisiunea de a destitui Guvernul regional al Cataloniei,…

- Guvernul spaniol propune luarea de masuri drastice pentru 'restabilirea ordinii constituționale' in Catalonia, cerand Senatului, convocat vineri, sa autorizeze inlocuirea executivului regional, plasarea parlamentului catalan sub tutela, precum și luarea sub control a poliției și media publice, noteaza…

- "Pentru a rezolva ceea ce guvernul central califica drept situație grava extraordinara se va crea o situație extraordinara inca și mai grava prin suspendarea autonomiei politice a Cataloniei", subliniaza el in scrisoare, in care avertizeaza ca subordonarea Cataloniei contravine Constituției spaniole.…

- Liderul catalan Carles Puigdemont sustine ca punerea sub tutela a regiunii pe care o conduce „va lipsi poporul Cataloniei de institutiile sale” si va duce la o „situatie si mai grava”, într-o scrisoare trimisa joi Senatului, relateaza AFP. Mai mult, masurile…

- Catalonia se confrunta cu o criza interna, din cauza procesului de proclamare a independenței fața de Madrid. Presedintele separatist catalan Carles Puigdemont a refuzat oferta de a se exprima in Senatul spaniol, cu o zi inainte de votul Camerei Superioare a Parlamentului spaniol asupra unei plasari…

- Liderul provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a anulat o vizita planificata la Madrid saptamana aceasta pentru a se adresa Senatului spaniol, a anunțat miercuri guvernul catalan, relateaza dpa și AFP. Foto: (c) RUBEN MORENO GARCIA / GENERALITAT DE CATALUNYA / EPA Marți,…

- Un sondaj de opine realizat saptamana trecuta in Catalonia arata ca mișcarea pentru independența din Catalonia nu mai are majoritate in regiune și in eventualitatea unor alegeri anticipate, scrie AFP. Studiul a constatat ca deputații pro-independența ar obține doar 47,9 la suta in cazul unui vot,…

- Seful diplomatiei spaniole, Alfonso Dastis, a declarat ca spera ca locuitorii Cataloniei vor ignora eventuale instructiuni din partea conducerii regionale, dupa ce Spania va aplica suspendarea autonomiei regiunii, potrivit Mediafax. "Tot ceea ce guvernul încearca sa faca este restabilirea…

- Tehnicianul Josep Guardiola a declarat, sambata, dupa ce Guvernul de la Madrid a decis punerea in aplicare a articolului 155 din Constitutie in cazul Cataloniei, prin care isi va impune controlul direct asupra regiunii, ca este o zi foarte trista pentru democratie."Este o zi foarte trista…

- Câteva mii de oameni s-au adunat în centrul Barcelonei, pe Passeig de Gràcia, dar și în zona Rambla. Oamenii sunt foarte suparați din cauza deciziei guvernului central. Invocând, în premiera, articolul 155 din Constitutia Spania, Rajoy a mai cerut…

- Guvernul spaniol și opoziția socialista (PSOE) au convenit ca in ianuarie 2018 sa fie organizate alegeri regionale in Catalonia, in cadrul setului de masuri extraordinare menite sa impuna temporar administrarea directa a regiunii, a anunțat vineri politiciana socialista spaniola Carmen Calvo, intr-un…

- Au rabdat maghiarii nostri ce-au rabdat dar acum au rabufnit: vor autonomie dupa modelul catalan. ”Nu sunt pentru independenta Cataloniei si asta pentru ca de foarte multe ori am spus ca noi (comunitatea maghiara n.r.) dorim autonomie si nu independenta. Practic, ceea ce are in acest moment Catalonia ca autonomie ar…

- Liderul catalan Carles Puigdemont are la dispoziție pana astazi la ora 10:00 sa renunțe la planurile de independența ale regiunii spaniole. In caz contrar, Catalonia risca sa piarda autonomia, relateaza BBC News.