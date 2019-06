Stiri pe aceeasi tema

- Interpol, organizatia internationala de cooperare a fortelor de politie, a anuntat vineri arestarea si extradarea unuia din responsabilii prezumtivi ai atentatelor sangeroase produse in Sri Lanka pe 21...

- In urma raidurilor intreprinse, au fost confiscate in jur de 4,7 milioane de produse contrafacute, printre care medicamente, telefoane, parfumuri si cosmetice. Totodata, au fost inchise 16.400 de conturi de social media si 3.300 de site-uri care puneau in vanzare produse contrafacute. Autoritatile…

- La data de 4 iunie a.c., politistii de combatere a criminalitatii organizate din Iasi, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. ndash; S.T. Iasi, impreuna cu carabinierii Comandamentului Regional al Carabinierilor din Bergamo au efectuat opt perchezitii domiciliare, in municipiul Pascani si in zonele…

- Doua persoane au fost retinute de politistii din Galati dupa oribila crima care ingrozit judetul. Este vorba despre doi tineri, de 18 si 19 ani si, din primele informatii, acestia ar fi elevi la Seminarul Teologic din Galati. Cei doi suspecti au fost adusi la audieri in cursul serii trecute, iar astazi…

- "Alti trei oameni, suspectati ca ar fi de asemenea teroristi, au fost gasiti morti in fata casei", a informat politia. Ceilalti ar fi murit in timpul unui schimb de focuri intre politie si fortele speciale si indivizii din casa, a declarat un oficial militar, adaugand ca trupurile neinsufletite au fost…

- Atacuri in Sri Lanka, in duminca Pastelui Catolic. Peste 200 de oameni au fost ucisi in mai multe atentate care au vizat biserici si hoteluri din zona capitalei Colombo, iar peste 500 sunt raniti. ACTUALIZARE 19.30. Potrivit anchetatorilor, 13 suspecti au fost prinsi si pana la noi ordine, nimeni…

- Peste 200 de persoane au murit si peste 450 au fost ranite in opt explozii produse duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, unde oamenii se adunasera pentru a sarbatori Pastele catolic, informeaza BBC. Prima deflagratie a avut loc la o biserica din capitala Colombo, oficialii vorbind despre un…

- Peste 200 de persoane au murit si peste 450 au fost ranite in opt explozii produse duminica la hoteluri si biserici din Sri Lanka, unde oamenii se adunasera pentru a sarbatori Pastele catolic, informeaza BBC. Prima deflagratie a avut loc la o biserica din capitala Colombo, oficialii vorbind despre un…