Principalele valute s-au depreciat În opinia analiștilor grupați în cadrul CFA România, peste 12 luni inflatia va fi de 4,49% iar valoarea medie a cursului euro pentru același orizont este 4,7358 leui iar pentru orizontul de șase luni valoarea este de 4,6999 lei. Leul a profitat de tendința de apreciere manifestata la nivel regional iar cursul euro a scazut de la 4,6668 la 4,6639 lei. Tranzacțiile s-au realizat într-un culoar îngust, 4,663 – 4,665 lei, cotațiile de la ora 14:00 plasându-se în jurul valorii de 4,664 lei. Dupa creșterea de miercuri la 4,1141 lei, nou… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

