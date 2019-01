Principalele modificări legislative care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019 Salariul minim brut creste de la 1.900 de lei, la 2.080 de lei pentru cei care nu au studii universitare si 2.350 de lei pentru cei care au studii superioare, a caror functie impune asemenea studii si care au o vechime profesionala de minimum un an. Salariul minim brut al angajatilor din constructii va fi majorat la 3.000 de lei, daca firma obtine cel putin 80% din venituri din constructii, in fiecare luna. Acesti angajati vor fi scutiti de plata cotei de 3,75% catre Pilonul II de pensii, pentru perioada ianuarie 2019 – decembrie 2028. Obligativitatea ca benzina comercializata trebuie sa contina… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase schimbari legislative intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Majoritatea vizeaza Codul fiscal si le-a introdus cea de-a doua Revolutie fiscala, ironizata si „Ordonanta lacomiei”, iar altele au fost intens discutate in aceasta toamna, dar forma finala s-a aflat doar din Monitorul Oficial.

- Executivul a stabilit, in cea mai recenta ședința de Guvern, cat va fi salariul minim brut in 2019, ce se va intampla cu voucherele de vacanța, de unde vor fi luați banii pentru pensiile ramase de plata in acest an și cu cat va crește cuantumul ajutorului anual acordat veteranilor, vaduvelor și accidentatilor…

- Fundația Universitatea de Vest Timișoara va acorda in 2019 o serie de burse școlare pentru patru elevi din mediul rural, din județul Timiș. Sursa de finanțare va fi indemnizația de parlamentar a deputatului Marilen Gabriel Pirtea. Este al doilea an a consecutiv in care parlamentarul de Timiș…

- Iata ce declara Viorel Catarama: "Astazi mi-am dat demisia din PNL. Am hotarat sa infiintez partidul DREAPTA LIBERALA (DL), primul partid din Romania care se formeaza in jurul unei ideologii clar definite, cu urmatorul program politic: 1. Anularea tuturor ajutoarelor sociale…

- Dintre toti romanii care au iesit la pensie in perioada ianuarie 2016 - ianuarie 2018, nu mai putin 13.775 aveau dreptul sa incaseze pensie privata obligatorie. Suma totala pe care fondurile de pensii private o aveau de platit catre acesti oameni ajungea la 89,5 milioane de lei, potrivit datelor…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a calculat ca intre 500.000 de romani pana la un milion nu stiu faptul ca au in contul de Pilonul II de pensii suma de 10.000 de lei, fiind convinsi ca au mai putin sau deloc, potrivit datelor prezentate marti. „Aproape un milion de romani…

- Potrivit lui Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor publice, inainte de inceputul anului viitor, salariul minim pe economie ar putea fi majorat la 2.050 de lei. Concomitent cu salariul, cresc si amenzile de circulatie, valoarea punctului de amenda calculandu se in functie de salariul minim pe economie.…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) a calculat ca intre 500.000 de romani pana la un milion nu stiu faptul ca au in contul de Pilonul II de pensii suma de 10.000 de lei, fiind convinsi ca au mai putin sau deloc, potrivit datelor prezentate marti.