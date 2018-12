Stiri pe aceeasi tema

- STIRIPESURSE.RO va prezinta in exclusivitate principalele masuri ce vor fi cuprinse in Ordonanța de Urgența care va fi adoptata in ședința de Guvern de azi:Vezi și: Klaus Iohannis NU participa la ședința de Guvern in care se va adopta OUG privind noile masuri economice -DEMARAREA UNUI…

- Ordonanta de Urgenta anuntata de Guvern prin care sunt introduse masuri fiscale si economice extreme va genera pagube serioase economiei si cetatenilor si slabeste increderea in institutiile statului, au avertizat, vineri, reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR).

- Ordonanta de Urgenta anuntata de Eugen Teodorovici, în care este cuprinsa și o &"taxa pe lacomie&" pentru banci, nu a mai intrat pe ordinea de zi a ședinței de guvern prezidata, joi, de Klaus Iohannis.

- "Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) analizeaza prevederile Ordonantei de Urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene…

- Ministrul de finante, Eugen Teodorovici, a prezentat, cu putin timp in urma, la Palatul Victoria, un set de masuri fiscal-bugetare ce vor fi aprobate printr-o ordonanta de urgenta pana la finalul anului. Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat ca, prin viitorul proiect de ordonanta de urgenta…

- BILANȚUL MODIFICARILOR CODULUI FISCAL IN ANUL 2018: 236 MODIFICARI I. 139 MODIFICARI/COMPLETARI ALE CODULUI FISCAL PUBLICATE SI 236 DE NOI PREVEDERI FISCALE NECESARE A FI APLICATE DE INTREPRINZATORI IN 11,5 LUNI DIN 2018 Prin 13 acte normative publicate in 11,5 luni din 2018 au fost modificate/completate…

- "Noul ordin al lui Dragnea pentru ministrul Justitiei: blocarea accesului magistratilor tineri in DNA si in special in functiile de conducere", sustine Stelian Ion, membru in Comisia Juridica a Camerei Deputatilor. Parlamentarul USR de Constanta sustine ca, "dupa ce duminica seara a fost la sediul PSD,…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca, in principiu, luni dimineata, la ora 9,00, este programata o sedinta de Guvern pentru adoptarea unei ordonante de urgenta pe legile Justitiei, informeaza Antena3.ro.Da. Era programata o sedinta la ora 9,00. In principiu este anuntata…