Principalele concluzii ale summitului european extraordinar despre BREXIT Liderii europeni si premierul britanic, Theresa May, au cazut de acord in cursul noptii de miercuri spre joi sa amane Brexitul pentru cel mai tarziu la 31 octombrie 2019, noteaza AFP, informeaza Agerpres. Citește și: Schelete de dinozauri din Jurasic și Cretacic sunt scoase la licitație la Paris Consiliul European a acceptat o amanare pentru a permite ratificarea acordului de retragere. O asemenea amanare trebuie sa dureze numai timpul necesar si, in toate cazurile, nu mai departe de 31 octombrie 2019. Daca acordul de retragere este ratificat de cel doua parti inainte de aceasta… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

