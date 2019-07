Stiri pe aceeasi tema

- FC ASTANA - CFR CLUJ LIVE VIDEO STREAM in preliminariile CHAMPIONS LEAGUE Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat luni, intr-o conferinta de presa sustinuta la Nur-Sultan, inaintea partidei de...

- Un baiat de 13 ani a disparut de acasa, iar autoritatile si familia l-au cautat neincetat. Trei ani mai tarziu, a fost gasit, insa aspectul sau a lasat loc multor suspicini, care s-au dovedit a fi... adevarate. Bucuria parintilor s-a transformat peste noapte intr-un cosmar.

- Fostul prefect de Gorj, Victor Banța, trage un semnal de alarma asupra modului de degradare in care se afla podul de la intrarea in Targu Jiu. Banța a realizat și un filmuleț pe care l-a postat pe pagina sa de socializare pentru a se observa gradul de degradare a pasarelei din Targu Jiu. Reprezentanții…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN 28 Iasi – Targu Frumos, pe raza localitatii Letcani, judetul Iasi, din cauza unui accident produs pe fondul neasigurarii la efectuarea manevrei de intoarcere. In urma coliziunii dintre…

- Din primele informatii, cel putin doua persoane au fost ranite. Coliziunea a avut loc intre un autoturism Ford Focus (cu numere de Vaslui) si un VW Polo. Ambele masini se indreptau spre Targu Frumos. Soferul din Ford a incercat sa intoarca masina, moment in care a fost izbit din lateral. El a fost preluat…

- Floarea Alesu, fost director executiv al DGASPC Teleorman, le-a spus, luni, judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie, la ultimul termen al apelului din dosarul în care este judecat si liderul PSD, Liviu Dragnea, ca rasufla usurata

- Tottenham a lasat-o pe Ajax in șoc, dupa 45 de minute nebune pe „Johan Cruyff ArenA". La pauza era 2-0 pentru „lancieri", insa englezii au revenit și au intors calificarea, cu 3 goluri, ultimul marcat in al șaselea minut de prelungire. ...

- Scene de coșmar in urma unui accident in care au fost implicate trei mașini in localitatea Balțați din Iași. Șapte persoane, printre care patru copii, au fost transportate la mai multe spitale, in urma carambolului. Impactul a fost atat de violent incat unul dintre autoturismele implicate in accident…