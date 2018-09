Stiri pe aceeasi tema

- Bolile de inima se plaseaza pe primul loc printre cauzele de deces ale populatiei din Republica Moldova. Acestia constituie aproape 57%. Datele sunt prezentate de catre Agentia Nationala de Sanatate Publica, in contextul Zilei Mondiale a Inimii, care este marcata la 29 septembrie, transmite IPN.

- INVITATIE LA MISCARE…Clubul Rotary Barlad continua si in acest an programul „Promenada Inimilor – Rotary, inima mea”, proiect de amenajare a unui traseu accesibil, ce isi propune sa incurajeze populatia orasului sa faca miscare. Actiunea are drept scop prevenirea bolilor cardiovasculare si este organizata…

- Populatia Romaniei a continuat scaderea din cauze demografice, iar declinul s-a accentuat in iulie, cand s-au pierdut 2.009 locuitori, fata de 1.654 in aceeasi luna a anului trecut, din cauza cresterii mortalitatii, in conditiile in care natalitatea a crescut, arata datele publicate luni de Institutul…

- Vicepresedintele Comisiei de Buget si Finante din Parlament, deputatul PNL Bogdan Hutuca, avertizeaza ca Romania va fi penalizata de Comisia Europeana din cauza deficitului bugetar excesiv, avocatilor romani fiindu-le imposibil de explicat in instanta de ce o tara cu crestere economica record in 2017…

- Vicepresedintele Senatului, social-democratul Adrian Tutuianu, a declarat, joi, la o dezbatere ce a avut loc la Targoviste, ca scolarizarea insuficienta sau in domenii care nu se cauta reprezinta principala cauza a lipsei fortei de munca la nivel national. ''Nu doar judetul Dambovita, ci Romania…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a explicat care este, potrivit studiilor, principala cauza de producere a accidentelor rutiere din Romania. Surprinzator, starea infrastructurii rutiere nu se afla pe primul loc ci mentalitatea conducatorilor auto. „Principala problema care genereaza accidente…

- Realizatorul B1 Tv Radu Banciu a vorbit in editia de joi despre reacțiile nervoase ale lui Liviu Dragnea din ultimele zile. Liderul PSD a rabufnit de mai multe ori, cand jurnaliștii i-au adresat intrebari legate de condamnarea sa la inchisoare, in prima instanța, și la adoptarea modificarilor la…

- Pretul energiei electrice, al combustibililor si al produselor din tutun a reprezentat principala cauza a inflatiei de 3,3% inregistrata de Romania in 2017, se arata in raportul pe anul trecut al Bancii...