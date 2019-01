Stiri pe aceeasi tema

- Este disponibil un stoc de material antiderapant de peste 17.000 tone Directia Generala de Asistenta Sociala continua actiunile privind identificarea si cazarea persoanelor fara adapost Ca urmare a prognozelor meteorologice care anunta ninsori in Capitala, Primarul General, Gabriela Firea, a dispus…

- Pe 28 decembrie 1989, Ion Iliescu, în numele conducerii FSN, a cerut efectuarea unei curse catre Belgrad. Plecarea era din București, cu un avion Tarom. Scopul era aducerea sângelui necesar îngrijirii raniților de la Revoluție. Avionul Antonov An-24,…

- Cadrele medicale de la ambulanta damboviteana s-au mobilizat si au intervenit cu mai multe salvari, marti dupa-amiaza, la locuinta unei familii din judet, dupa ce au fost alertati ca mai multi copii ar fi inghitit pastile, mai exact sedative. In prima faza s-a aflat ca sunt patru copii, care aveau o…

- Șeful Directoratului Complexului Energetic Oltenia a parasit unitatea spitaliceasca din Capitala unde a fost internat, saptamana trecuta, pentru niște investigații medicale in zona gatului pentru a participa la Conferinta NEXTenergy, organizata ieri in București. In cadrul intalnirii, Boza a anunțat…

- Cea mai importanta rețea de traficanți de canabis din București a fost destructurata de procurorii DIICOT care au anunțat ca au reținut trei barbați in acest dosar și au gasit trei culturi impresionate de canabis in timpul perchezițiilor. Potrivit unui comunicat de presa, Procurorii Directiei de Investigare…

- CHIȘINAU, 2 nov – Sputnik. Ramura construcție nu mai este atât de atractiva pentru dezvoltatorii imobiliari. Datele statistice arata ca numarul autorizațiilor de construcție eliberate este în continua scadere. Potrivit datelor Biroului Național de Statistica, în ianuarie-septembrie…

- In cursul acestei dimineti, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare 15 mandate de perchezitie domiciliara, atat in Capitala cat si in judetele Ilfov, Dambovita, Brasov si Harghita, intr-un…

- Datele transmise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei, pentru perioada 1.I-30.VI.2018, arata ca exporturile realizate de agenti economici din judetul Dambovita au insumat 340,445 milioane de euro. Tot in intervalul analizat, importurile s-au cifrat la 316,746 milioane de euro, rezultatele fiind…