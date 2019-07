Prin Romania. Aventuri spre targ. Patru tineri au cazut cu caruta in prapastie. Patru victime. Una este in coma

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din judetul Neam au salvat sambata dimineata patru persoane care se ratacisera si au cazut intr-o prapastie, una dintre victime fiind in coma, iar celelalte trei avand mai multe traumatisme, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului…

- Patru victime, din care una in coma, este bilantul unei intimplari nefericite ce s-a produs simbata dimineata, 13 iulie, cind o caruta a cazut intr-o prapastie. Victimele au virste cuprinse intre 20 si 26 de ani. Cei patru pornisera din Tolici inspre tirgul din Tupilati. “In aceasta dimineața, in jurul…

- Accidentul a avut loc pe DN 1, la iesirea din localitatea Codlea, spre localitatea Persani. La fața locului s-au deplasat 5 echipaje SMURD, unul SAJ, un echipaj de descarcerare și altul cu apa si spuma. „Pe...

- Doi tineri, de 17 si 18 ani, din judetul Galati, aflati pe motocicleta, au ajuns, marti, in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, dupa o depasire neregulamentara, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Galati, Gabriela Costin. Potrivit acesteia, accidentul rutier…

- Tragedie pentru o romanca din Italia, dupa ce a cazut intr-o prapastie. Trupul neinsuflețit al femeii in varsta de 46 de ani a fost recuperat joi seara, la Castiglione d’Intelvi, in provincia...

- Un barbat de 35 de ani din localitatea Simionești, județul Bistrița-Nasaud, a fost transportat, sambata, la spital, in stare critica, avand cu arsuri pe intreaga suprafața corporala dupa ce a cazut intr-un cazan cu borhot fierbinte pregatit pentru țuica, transmite corespondentul MEDIAFAX.Citește…

- Pompierii intervin joi, in jurul pranzului, in localitatea Stoina, unde o traversa a unui pod in lucru a cazut, fiind inregistrate sapte victime, a informat purtatorul de cuvant al ISU Gorj, Florin Chisim citat de Agerpres.roPotrivit acestuia, la nivelul judetului a fost activat planul rosu de interventie.In…

- Opt oameni au fost raniți joi dimineața in localitatea Stoina, județul Gorj, dupa ce o traversa a unui pod in lucru a cazut. A fost activat planul roșu de intervenție. „In urma cu cateva momente am fost solicitati sa intervenim de urgenta pentru gestionarea unei situatii generata de o traversa a unui…