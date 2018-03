Stiri pe aceeasi tema

- Viteza la internet e in continua creștere in Romania, fie ca vorbim de Orange, Telekom sau de alți operatori de servicii de internet fix sau mobil, conform noilor date ANCOM. ANCOM a dat publicitații noi date cu privire la viteza la internet din Romania și avem statistici atat despre conexiunile fixe,…

- Odata cu intrarea pe piata din Romania, Spotify va fi disponibil in 65 de piete din intreaga lume, scrie europafm.ro. Unul dintre principalele atuuri ale serviciului Spotify este personalizarea, ce permite fanilor sa gaseasca muzica preferata in cel mai simplu mod, dar și sa descopere noi piese și…

- Cine nu isi aduce aminte de “Pasarea spin”? A fost unul dintre cele mai iubite seriale difuzate in Romania dupa Revolutie, iar actorii din rolurile principale au ramas in memoria multor oameni datorita frumusetii lor. Au trecut 35 de ani de la lansarea mini-seriei Pasarea Spin, iar anii au trecut vizibil…

- Mai multe organizatii sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor picheta si protesta incepand cu 22 martie, a anuntat, joi, Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania (SNAP). Potrivit sursei citate, sindicatele din MAI sunt nemultumite din cauza finantarii…

- Cantareața Ami vorbește despre copilaria ei, dar și despre debutul sau in muzica. Cunoscuta pentru hituri precum “Te-aștept diseara” sau “Playa en Costa rica”, simpatica vedeta vorbește acum despre cum a ajuns sa fie prezenta in topurile din Romania. Recent, Ami a lansat noi melodii, cu care spera sa…

- Elite Business Women a pornit, initial, ca un mic grup de femei care discutau in mediul online despre importanta antreprenoriatului feminin in societatea moderna, iar in cativa ani aceasta idee, s-a transformat in cea mai mare companie de educatie antreprenoriala feminina din Romania, depasind 8.000…

- Mai mulți pacienți din Ramnicu Valcea, cu plangeri de malpraxis in ancheta, au hotarat sa vorbeasca deschis despre felul cum au fost tratați de medici pentru a aduce o schimbare. Chiar daca pentru parinții și copii lor nu mai pot face nimic, spera sa previna alte cazuri. O sala aproape goala și o masa…

- Adunarea creditorilor combinatului petrochimic Oltchim din Ramnicu Valcea a aprobat oferta si contractul de vanzare de active privind Divizia Materiale de Constructii Ramplast, catre Dynamic Selling Group SRL, pretul tranzactiei fiind echivalentul in lei a 2,6 milioane euro, la care se adauga TVA.…

- Un albanez in varsta de 28 de ani a fost reținut astazi de procurorii DIICOT Gorj, fiind acuzat de savarșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc. Complice al acestuia este un gorjean de 26 de ani din comuna Balteni. Acesta s-ar fi deplasat in Italia, de unde ar fi adus in țara 35 de grame…

- BMW X2, SUV-ul care umple ierarhia gamei BMW intre X1 si X3, a fost lansat oficial in Romania printr-un concert de violoncel neconventional, tinut in service-ul Automobile Bavaria Otopeni. Violoncelistul german Alban Gerhard, care a tinut concertul solo, a venit in Romania si pentru Festivalul Europe…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Alaturi de Ionela Prodan a fost tot timpul alaturi Anamaria, una dintre fiice sale. De precizat ca, in perioada urmatoare, artista va fi dusa in SUA, unde urmeaza sa fie consultata de mai mulți specialiști. "In scurt timp, cantareața va pleca spre Vegas, așa au decis Anamaria și Anca. Acolo,…

- Pictorul Ovidiu Salagean a vernisat expozitia intitulata „Atelier” in galeria Phoenix din Marghita. Evenimentul a fost organizat de Casa de Cultura Marghita si Centrul Judetean de Consevare si Promovare a Culturii Traditionale Bihor, sub coordonarea artistului plastic Papp Gabor. Ovidiu…

- "Este inimaginabil ce se petrece in Romania in momentul de fața. In mediul online este un fel de revoluție. Oamenii vorbesc, pe rețelele de socializare, despre o noua dictatura in Romania. Oamenii vorbesc despre faptul ca bolșevismul, la noi, este politica de stat. Ei ne atrag atenția noua, celor…

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- Clubul de Muzica „Richard Oschanitzky” lanseaza seria de video –audiții „Maeștrii jazzului romanesc”, care se inscrie in programul de manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri.Proiectul cultural inițiat de membrii Clubului de Muzica „Richard Oschanitzky” , coordonați de prof. Romeo Cozma, va prezenta…

- In ajunul Zilei Indragostitilor, celebrul interpret din Romania, Smiley a sustinut un concert incendiar la Palatul National din Chisinau. Artistul a cantat, in premiera, piesele de pe ultimul sau album, Confesiune.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca a avut \'o intalnire foarte buna\' cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, in care au discutat despre vizele pentru romani si despre mentinerea procentului de 2% din PIB pentru Aparare.

- O inlanțuie delicat cu brațul și palma desfacuta pe spate. Un pas, inca unul și inca unul, ca pentru a vedea daca ea se va lasa, supusa, dupa dorințele lui. Ea il urmeaza, pas cu pas, apoi il cuprinde cu una dintre coapse și atinge o data, de doua, de trei ori podeaua cu pantoful cu toc. Apoi trupurile…

- Cosmin Gheorghiu, consultant in investitii, a spus la Digi24 ca investitorii sunt speriati de evolutiile optimiste."Economia americana a avut o evolutie foarte buna, insa bursa a crescut foarte mult, iar investitorii din piata, de un an doi, au profituri bune pe portofoliu. Se vorbeste tot mai mult…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- Este de departe cea mai frumoasa cantareata din Romania. Si, atentie, canta doar muzica populara. La 27 de ani, Vladuta Lupau nu doar ca-i de pus pe copertile revistelor glossy, dar e si foarte desteapta: este medic veterinar si doctoranda. Si cum Vladutei ii place tot ce-i frumos si mai ales luxul,…

- Nicolae Ceausescu, care a condus Romania intre 1965 si 1989, intra pe ușa Comitetului Central al PCR, actualul sediu al Ministerului de Interne, fix la ora 8 dimineața, astfel incat cei din cladire iși puteau potrivi ceasurile. Era intampinat de directorul Cabinetului, șeful Cabinetului și secretarul…

- Niculina Stoican este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania, In plus, artista este si o mare iubitoare de animale, de-a lungul timpului avand mai multi caini si pisici. Recent, cantareata a primit o lovitura teribila, dupa ce si-a pierdut felina pe care o iubea enorm.…

- Muzeul Taranului Roman va sarbatori pe 5 februarie implinirea a 28 de ani de la re-fondare, printr-un eveniment de la care nu vor lipsi povestile, cartile si muzica buna, intrarea fiind libera. "Pe 5 februarie 1990 se re-fonda Muzeul de la Sosea avand o noua titulatura - Muzeul Taranului…

- Juncker a atasat mesajului un comunicat in care o felicita pe Dancila si din partea Comisiei. El isi evoca discursul despre "starea Uniunii din septembrie", in care aminteste ca a spus ca "Uniunea Europeana nu ar fi intreaga fara Romania" si adauga ca "Romania nu ar fi intreaga fara ancora constanta…

- Trupa James insumeaza trei decenii de cariera, 14 albume de studio si peste 25 milioane de albume vandute in intreaga lume. Hituri precum „Laid”, „Come Home”, „She’s A Star”, „Getting Away With It (All Messed Up)” au inundat, ani la rand, topurile radiourilor alternative din Romania, nemaivorbind despre…

- Seria show-urilor Selectiei Nationale Eurovision continua duminica, 28 ianuarie a.c., la Timisoara, cu a doua semifinala a concursului. Spectacolul va avea loc in decorul inedit al fostului manej imperial ce gazduieste, vineri, Sala 2 a Teatrului National „Mihai Eminescu” din Timisoara, iar scena va…

- Intre 23 iulie și 2 august 2018, studenți din toate universitațile din intreaga lume sunt asteptati la Timișoara sa-și depașeasca limitele și sa invețe despre alte culturi, intr-un mediu internațional. Prima ediție a festivalului s-a deschis in 11 aprilie 1994 intr-unul dintre amfiteatrele…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Muzica latino a luat in ultimul an o amploare total neasteptata, iar artistii care canta reggaeton au din ce in ce mai mult succes. Unii dintre ei sunt si baietii din trupa CNCO care au devenit cunoscut in lumea intreaga odata cu lansarea piesei “Reggaeton Lento” impreuna cu fetele de la Little Mix.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a afirmat ca istoricul Neagu Djuvara reprezinta un reper de moralitate si civism, un om care s-a luptat intreaga sa viata pentru interesele Romaniei si ale romanilor. "#Romania a pierdut astazi una dintre cele mai mari valori! Un intelectual…

- Stela Enache, o cunoscuta solista de muzica usoara s a nascut pe data de 24 ianuarie 1950, la Resita, judetul Caras Severin. A fost casatorita cu compozitorul si cantaretul roman de muzica usoara Florin Bogardo. Potrivit Wikipedia, in perioada 1964 1967 a urmat cursurile Scolii Populare de Arta din…

- Are 63 de ani, este pensionar și este singurul bistrițean care a strabatut pe jos intreaga țara, alaturi de o mana de clujeni, ca sa participe la protestul de sambata, in București. L-am ascultat povestindu-ne calm, limpede și hotarat despre intreaga aventura a calatoriei. La sfarșit ne-au dat lacrimile.…

- Stere Halep a vorbit dupa ce fiica sa s-a calificat in "optimile" de la Australian Open in fața lui Lauren Davis, scor 4-6, 6-4, 15-13. Tatal Simonei Halep s-a aratat extrem de deranjat de oamenii care o vorbesc de rau pe fiica sa in Romania și spune ca i-a transmis Simonei ca marea majoritate a țarii…

- In urma cu un an, Luis Fonsi si Daddy Yankee dadeau lovitura cu piesa "Despacito", lumea intreaga fredonand celebrul refren. Dar daca ai afla ca artistul portorican este innebunit dupa o melodie cantata de o trupa din Romania?

- Fostul ministrul al Sanatații, Vlad Voiculescu, critica in termeni duri propunerea de lege privind transplantul uman. Voiculescu spune ca PSD, in plin scandal legat de modul in care se fac transplanturile in Romania , a elaborat un proiect care este “exact pe dos” fața de reglementarile din celelalte…

- Cea mai mare banca din Romania, Banca Comerciala Romana, face o schimbare majora. BCR a anunțat ca renunța la casieri in 28 de sucursale din țara, care sunt transformate in unitați de tip cashless, ceea ce inseamna ca se vor derula operațiuni in regim electronic. BCR a anunțat ca decizia face parte…

- ''2017 a fost mai putin linistit decat am sperat. Dar, daca dam la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizari fara precedent. #Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica din Uniunea Europeana. Masurile din programul de guvernare au dus la cresterea veniturilor populatiei.…

- Postul de știri Romania TV pregatește un program de Revelion in care vor fi prezenți oameni politici, artiști de muzica ușoara și artiști de muzica populara. Intr-un editorial publicat pe Digi24.ro, Radu Paraschivescu critica dur modul in care cei de la Romania TV vor trata programul de Revelion.Citește…

- Toata lumea o știe pe Inna, insa nu sunt mulți cei care cunosc care este, de fapt, originea numelui sub care s-a facut remarcata in lumea showbiz-ului. Inna, care arata total diferit cu ani in urma fața de cum arata acum , este una dintre artistele din Romania care a reușit sa se impuna și dincolo de…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Dupa șase ani petrecuți in Turcia, artista și-a relansat cariera in țara natala. Anca Neacșu și soțul sau turc produc, lunar, o suma frumușica. Anca Neacșu și soțul sau, afaceristul Serkan Yaman s-au casatorit in anul 2012. De atunci, cei doi au locuit in țara natala a iubitului artistei, Turcia. Blondina…

- Interpreta de muzica de petrecere Cornelia Catanga a trecut prin momente extrem de dure, cand s-a simțit la capatul puterilor. Cornelia Catanga, care anul acesta a fost executata silit , este una dintre cele mai apreciate cantarețe de muzica de petrecere de la noi. Cornelia Catanga, care este casatorita…

- La protestul de la Cluj-Napoca, la care au participat 100 de judecatori și procurori, circa un sfert din numarul total, clujenii le-au dat flori magistraților. Judecatorul Cristi Danileț atrage atenția ca modificarile care sunt aduse Legilor justiției vor face…