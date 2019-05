In cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forțelor de Munca (ANOFM) a avut loc o sifonare de cateva milioane de euro in cadrul proiectului Cardul Profesional European. Agenția a transferat bugetul proiectului in conturile unei firme private care, la randul ei, a organizat o serie de licitații prin intermediul carora banii europeni au ajuns la societați controlate de off-shore-uri din Panama. Firma cu care ANOFM a intrat in parteneriat pentru proiectul Cardul Profesional European avea o experiența de un an pe piața IT și doi angajați. Cu toate acestea, instituția statului a transferat cateva…