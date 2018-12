Stiri pe aceeasi tema

- Iata ce spun astrologii despre fiecare zodie in parte. BERBEC Daca nu au o petrecere la care sa mearga, Berbecii o organizeaza. Nu rateaza nicio ocazie sa se distreze alaturi de rude, prieteni sau colegi. TAUR Semn de Pamant, Taurii sunt subjugati mancarurilor si bauturilor…

- CHIȘINAU, 24 nov – Sputnik. Conform horoscopului chinezesc, anul 2019 este anul Mistrețului de pamânt. Mistrețul este al doisprezecelea semn din horoscopul chinezesc și marcheaza începutul anotimpului de iarna în astrologia BaZi, fiind o zodie de apa. Conform calendarului…

- CHIȘINAU, 24 nov – Sputnik. Conform horoscopului chinezesc, anul 2019 este anul Mistrețului de pamânt. Mistrețul este al doisprezecelea semn din horoscopul chinezesc și marcheaza începutul anotimpului de iarna în astrologia BaZi, fiind o zodie de apa. Conform calendarului…

- BERBEC Berbecul are de muncit si o va face. S-ar putea sa nu fie singur, dar este foarte inclinat spre independenta si ar putea foarte bine sa functioneze de unul singur. Spiritul sau antreprenorial si motivatia nelimitata de a-si crea propriul drum in viata pot fi surse de inspiratie…

- In astrologia chinezeasca, anul 2018 este Anul Cainelui de Pamant, iar culorile succesului sunt galben, maro, nuanțele de nisipiu, oliv, auriu și multe altele. Afla culoarea ta norocoasa pentru acest an in funcție de zodie, potrivit realitatea.net.

- Ar putea aparea o urgența familiala sau poate ca nu mai are rabdare vreunul dintre ai vostri și ii veți face pe plac, va țineți de o promisiune pe care i-ați facut-o. Posibil sa aveți parte de o revedere neașteptata ce va face sa retraiți niște amintiri placute.

- Conor McGregor - Khabib Nurmagedov a fost meciul orgoliilor la UFC 229, iar confruntarea care s-a lasat cu un scandal monstru a continuat si dupa incheierea show-ului, cu o bataie intre fanii celor doi luptatori.

- Pluto isi continua miscarea in Capricorn, important pentru noi. De ce? Acestui semn de Pamant ii place sa munceasca de la cap la coada. Este angajat, dedicat, practic si mereu reuseste sa isi termine orice treaba. Capricornul nu se opreste sa ceara opinii altora si nu da in spate in fata unei…