- Doua fetite din Romania au cazut miercuri in apele lacului Trasona din nordul Spaniei, in timp ce participau la o petrecere, iar una dintre victime, in varsta de 11 ani, a murit sambata pe patul de spital, in timp ce a doua este in continuare in stare grava, informeaza publicatia La Vanguardia.

- Elena și soțul sau locuiesc in Spania și au o fetița de opt ani. Tanara femeia, era insarcinata cu cel de-al doilea copil, in șase luni. Intr-o zi, cand s-a intors de la munca barbatul a avut...

- Isabel Elena Raducanu a avut parte de un final socant, la doar 36 de ani. Desi plecase in Spania cu visuri marete, crezand ca asa va putea sa-si ajute mai mult copilul, Isabel a pierit in mod tragic.

- Florina a ajuns in Spania in urma cu 17 ani și acum lucreaza la un bar din orașul Roquetas de Mar, provincia Almeria, din Spania. De atunci nu a mai votat, dar spune ca astazi vrea sa mearga la urne, pentru ca acum e convinsa ca problemele din Romania se pot rezolva doar prin vot. Dupa ora 16.00, cand…

- ​Simona Halep a declarat, duminica, dupa calificarea în turul doi la Madrid Open, ca meciul cu Margarita Gasparyan nu a fost unul usor, ea mentionând ca este putin racita, informeaza News.ro. “A fost un meci bun. Chiar daca primul set a fost rapid, al doilea a fost mai dificil. Sunt…