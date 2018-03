Daniela Crudu a avut parte de un moment incredibil la ediția de marți, la Asia Express. Alaturi de Vica Blochina, colega sa de echipa, fosta asistenta a lui Dan Capatos a trebuit sa transporte tarantule pe corp, dupa care sa le și manance. La inceputul probei, Daniela Crudu a țipat in momentul in care a […] The post Prin ce a trecut Daniela Crudu dupa ce a ramas in sanii goi la Asia Express. A trebuit sa manance… “Eu nu pot, mor!” appeared first on Cancan.ro .