Stiri pe aceeasi tema

- Mii de persoane, multe dintre ele fluturind steagurile Cataloniei, demonstreaza in Barcelona duminica dupa ce politia din Germania l-a arestat pe fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, conform AFP. Protestatarii au scandat „Puigdemont, presedintele nostru” si „Libertate pentru prizonierii politici”,…

- Liderul catalan Carles Puigdemont a fost retinut de politia germana, a anuntat avocatul sau, conform BBC. Puigdemont a fost retinut cand traversa granita catre Danemarca, in drum spre Belgia, conform […]

- Explozia de la magazinul alimentar din Chisinau a fost provocata intentionat. Este una dintre versiunile Inspectoratului General al Politiei, care sustine ca unul dintre barbatii morti in urma deflagratiei ar fi aruncat intentionat explozibilul fiind afectat de problemele din

- Lipsa finantarii proiectelor de investitii pentru modernizarea caii ferata a dus la cresterea accidentelor, Romania plasandu-se din acest punct de vedere pe locul trei in Europa, dupa Germania si Polonia,...

- Florin Talpan considera ca s-a facut dreptate si a lasat de inteles ca victoriile in instanta vor continua. Gigi Becali, reactie neasteptata dupa ce Andrei Gheorghe A MURIT. "Ce tragedie?" "Sunt un adept al justitiei, constient fiind ca fara justitie nu exista libertate. Fara libertate…

- Jucatorii campioanei mondiale la fotbal, Germania, spun ca sunt pregatiti pentru partidele amicale cu Spania si Brazilia din aceasta luna si ca noul slogan al echipei este ''Best never rest''. Atacantul Thomas Mueller a vorbit despre confruntarea cu ''doua echipe…

- Violentele, neobisnuite pentru capitala Spaniei, au izbucnit in jurul orei 20:30 GMT in timpul unei manifestatii de protest in urma mortii unui senegalez de 30 de ani. Mambaye Ndiaye era vanzator stradal in piata Puerta del Sol, cea mai faimoasa din Madrid, conform marturiilor mai multor senegalezi.…

- Ministerul Turismului explica gafa de la Targul de Turism din Berlin, iar ministrul a dispus inventarierea tuturor materialelor foto-video de care dispune institutia pe care o conduce. Intr-o informare transmisa presei, Ministerul Turismului a facut bilantul evenimentului din Germania. “Targul de la…

- Serviciile de securitate germane sunt in stare de alerta, urmarind orice indiciu de violenta impotriva unor obiective turce din Berlin, Stuttgart si din alte orase, a anuntat luni ministerul de interne, printr-o purtatoare de cuvant citata de Reuters.Mai multe moschei turcesti din Germania…

- Autoritatile de frontiera din Ungaria au informat Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Oradea despre faptul ca in perioada 14.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei) - 15.03.2018, ora 23.00 (ora Romaniei), pe teritoriul Ungariei va fi restrictionata circulatia tuturor autovehiculelor cu o capacitate…

- Schimbul prin care principalele companii de utilitati din Germania vor imparti activele furnizorului de energie Innogy ar putea face sectorul mai competitiv, a afirmat luni ministrul Economiei, Brigitte Zypries, semnaland sprijinul autoritatilor de la Berlin pentru aceasta tranzactie, transmite Reuters,…

- UBS isi va muta staff-ul din Londra in alte birouri din Uniunea Europeana, printre care si Frankfurt, sustinand ca lipsa unui acord de tranzatiei va rezulta in „schimbari semnificative” ale operatiunilor entitatii, potrivit The Independent. Gigantul elvetian a transmis in raportul anual…

- Elena Udrea a comentat in termeni duri, pe contul ei de Facebook, aparitia pozelor cu ea si cu Alina Bica, afirmand ca „in lipsa pozelor cu Kovesi la taiatul porcului, protestarii pro Sistem au gasit ce sa share-uiasca" si anuntand ca se va ocupa sa faca un raport in imagini al prezentei ei in Costa…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Germania, prima economie europeana, a incheiat anul 2017 cu cel mai mare excedent bugetar inregistrat de la reunificarea tarii in 1990, gratie unui somaj care a atins un minim istoric si a dobanzilor reduse, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Oficiul federal de statistică (Destatis) a informat…

- Politia turca a confiscat aproape 2.000 artefacte istorice intr-o operatiune care a vizat traficantii din Istanbul, a afirmat joi agentia de presa Dogan, citata de DPA. Politia a retinut doi suspecti si a confiscat 1.981 de artefacte, care au fost returnate unui muzeu local, a completat sursa citata.…

- Multi o numesc AKK, mini-Merkel, sau „printesa coroanei germane". Cu o prezenta activa si foarte apreciata pe scena politica, ea este noua „vedeta" a Uniunii Crestin-Democrate, cel mai mare partid politic din Germania. Annegret Kramp-Karrenbauer a fost numita luni in functia de secretar general al Uniunii…

- Doi romani au fost arestați in Germania pentru ca au omorat o capra de Angora dintr-o gradina zoologica, scrie Deutsche Welle. Doi suspecți au fost luați in custodie pentru furtul și uciderea unei capre gravide de la o gradina zoologica, au declarat autoritațile din Berlin. Poliția a arestat duminica…

- Eveniment liric exceptional, care il are ca protagonist pe baritonul oradean Florin Estefan, actualul director al Operei Nationale din Cluj-Napoca. Recitalul cameral „Sogno…” va avea loc maine, 21 februarie, fiind gazduit de Ateneul Roman. Serata muzicala aflata sub semnul unui…

- Timisoara - un nou centru al migratiei ilegale, scrie un ziar din Germania Foto: Arhiva. Pe ruta migratiei ilegale dinspre Balcani, Timisoara a devenit un nou centru al traficului de fiinte umane, a comunicat Politia federala germana revistei "Welt am Sonntag"…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico.Purtatorul de cuvant al Ministerului de externe, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind "interferentele…

- Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, care merge vineri intr-o vizita la Berlin, a afirmat ca Polonia doreste dezvoltarea relatiilor comerciale cu Germania ''si cu alti parteneri din vestul Europei'', relateaza agentia PAP. Potrivit sursei, seful guvernului de la Varsovia a subliniat…

- Polițiștii de frontiera au depistat in trafic un autoturism Audi A6 Allroad ce figureaza ca fiind furat din Germania. Luni, 12 februarie a.c., in jurul orei 11.00, un echipaj din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Negrești Oaș a oprit pentru control, in localitatea Negrești Oaș, un autoturism marca…

- Astfel de mesaje pot fi intalnite si in presa de propaganda a Rusiei. Spre exemplu, Sputnik News scrie, citand afirmatiile liderului unei platforme politice „patriotice“ cehe, ca Cehia ar avea mai multe de castigat retragandu-se din UE decat ramanand in blocul comunitar deoarece fortele UE folosesc…

- Cu 14 ani in urma, cativa entuziasti amatori de muzica electronica din orasul nostru au pus la cale prima manifestare House Parade, un eveniment inspirat din celebrul Love Parade din Germania. Chiar daca primele editii au avut parte de un public restrans (exact ca la prima editie a manifestarii din…

- Guvernul turc spera "sa deschida o noua pagina in relatiile turco-germane", a declarat miercuri purtatorul de cuvant al presedintiei turce, Ibrahim Kalin, informeaza dpa. "Ne asteptam ca urmatorul guvern german sa ia masuri, realizand ce aliat important este Turcia, cat de critic este rolul central…

- Amenintarea islamista este 'in crestere constanta' in Germania in pofida infrangerii gruparii jihadiste Statul Islamic, iar afluxul de refugiati sporeste acest risc, a apreciat marti seful politiei judiciare germane (BKA), citat de France Presse. 'Ne confruntam cu un potential de amenintare terorista…

- ''Fiecare dintre noi va trebui sa faca unele compromisuri dureroase si sunt gata pentru asta'', a declarat Merkel inaintea unei noi runde de negocieri, considerate decisive, cu Partidul Social-Democrat (SPD) in legatura cu formarea unei noi 'mari coalitii'.''Atunci cand vedem evolutiile…

- Un nou scandal diplomatic a luat naștere la Berlin. Serviciul german de informații interne are cunoștințe despre faptul ca Kim Jong-Un se folosește de ambasada din Germania pentru a fura componente tehnologice.

- Politia germana a arestat miercuri, in cadrul unei vaste operatiuni desfasurate in mai multe landuri, trei barbati suspectati ca au transportat ilegal migranti in Germania pe ruta balcanica, a comunicat politia federala, potrivit agentiei dpa. Politistii germani au intreprins miercuri…

- Politia si serviciile vamale germane au arestat opt persoane si au perchezitionat 140 de locuinte in cadrul unei anchete privind practicarea muncii ilegale in sectorul constructiilor din Germania, informeaza Reuters. Parchetul german a anuntat ca suspectii au creat o retea complicata de companii,…

- Cel puțin patru persoane au murit, marți, in Germania in urma unei coliziuni dintre un elicopter și un avion produsa in sud-vestul țarii, scrie Daily Express. Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situat in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane,…

- Jurnalistei postului de televiziune rusești RTVI, cetațencei ruse, Mariana Minsker, dar și operatorului RTVI li s-a interzis sa intre pe teritoriul Moldovei, deoarece ei nu au putut confirma scopul vizitei in republica, a declarat pentru RIA Novosti Serviciul de presa al Poliției de Frontiera a republicii.…

- O mașina marca Fiat Punto care figura ca „bun pentru confiscare” in bazele de date a fost descoperita la frontiera Nadlac de pe autostrada in urma controlului. In autoturism se aflau un barbat in varsta de 39 de ani, domiciliat pe raza județului Galați – șoferul autovehiculului – și un tanar de 21…

- Purtatorul de cuvant al politiei din Brandenburg, Torsten Herbst, a declarat ca plicul si continutul sau gasite vineri sunt evaluate intr-un laborator legist din apropiere de Berlin si ca suspectul ori suspectii au domiciliul in zona capitalei germane. In luna decembrie, autoritatile germane au descoperit…

- Conservatorii cancelarului Angela Merkel si social-democratii au ajuns la un acord cu privire la o lege pentru atragerea de lucratori calificati in Germania, conform presei germane, care citeaza un document al unui grup de lucru din cadrul discutiilor exploratorii incepute duminica si care ar putea…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția jurnalistului Cristian Tudor Popescu despre cazul polițistului pedofil, un caz care a zguduit opinia publica din Romania și care a afectat imaginea poliției rutiere.Digi24: Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a vorbit la…

- Angela Merkel s-a declarat duminica "optimista" asupra sanselor de a ajunge la un acord de principiu pentru a forma un nou guvern cu social-democratii în Germania si a scoate prima economie europeana din impasul politic, relateaza AFP. „Eu intru in discutiile…

- Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore pentru a petrece sarbatorile de Craciun pe stil vechi. Peste 4.000 de cetateni moldoveni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, prin punctele de trecere a frontierei de la Stanca si Radauti Prut, cei mai multi dintre acestia…

- Polițiștii rutieri i-au luat la bani marunți pe șoferii de taxi și nu puține au fost neregulile constatate. Sancțiuni s-au dat și pentru lipsa centurii de siguranța sau lipsa contractului de la dispecerat. Zeci de taximetriști au fost luați la control in municipiul Buzau, in mai toate stațiile de taxiuri.…

- Angela Merkel si aliatii sai conservatori s-au intalnit miercuri la Berlin cu principalii lideri ai Partidului Social-Democrat (SPD), inainte de lansarea discutiilor oficiale pentru formarea unui nou guvern, discutii care se anunta insa complicate.