Primului portavion construit de India nu răspunde la comenzi. Hoţii au furat calculatoarele de pe navă Primul transportator de aeronave construit de autoritațile indiene, la șantierul naval Cochin, din Kochi (India), a ramas fara hard disk-uri, procesoare si componente de memorie, pe patru dintre computerele sale, relateaza Times of India. Poliția locala investigheaza plangerea depusa de producator, dar, deși a examinat imaginile surprinse de circuitul de televiziune inchis, lipsa camerelor din interiorul portavionului ingreuneaza munca, facand mai dificil de depistat oamenii responsabili de furt și data exacta cand s-a produs acesta. Furtul a fost descoperit in timpul testelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

