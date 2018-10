Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de imigrari din Arges au depistat doi cetateni din China, care desfașurau activitați lucrative fara forme legale. Aceștia au fost obligați prin decizie de returnare, sa paraseasca teritoriul Romaniei in termen de 15 zile, iar angajatorul a fost sancționat contravențional cu amenda in valoare…

- Un tribunal egiptean a emis sambata verdictul final, menținand sentințele la moarte impotriva a 75 de membri și susținatori ai Frației Musulmane, inclusiv jurnaliști, pentru participarea lor la protestele care au avut loc dupa inlaturarea lui Mohamed Morsy, ales in mod democratic, informeaza CNN.Procesul…

- Procesul in care medicul psihiatru aradean este judecat pentru luare de mita, abuz in serviciu, fals intelectual, uz de fals si fals material in inscrisuri oficiale, potrivit portaljust.ro, a demarat la Tribunalul Arad in luna februarie 2017. Pana in luna mai a acestui an, in cauza au fost stabilite…

- Marian Vanghelie, prezent la Interviurile DCNews, a comentat evenimentele din 10 august, din timpul protestului diasporei, dar a lansat și supoziții legate de cei care ar sta in spatele mitingului.

- Zeci de locuitori ai orașului Nisporeni, copii și parinți au participat la cea de a doua zi a „Ușilor Deschise” organizata de FinComBank. Evenimentul a avut loc cu prilejul aniversarii a 25 de ani de activitate. Multa voie buna și surprize pe masura - de aceasta au avut parte locuitorii orașului Nisporeni,…

- Buzaul are din acest an un festival internațional dedicat reginei legumelor, tomata, la care producatori din toata țara și strainatate fac schimb de experiența și de produse. Scopul autoritaților este de a salva tomatel vechi romanești și de a aduce in țara varietați din strainatate. O suta de legumicultori…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi ca a convenit cu secretarul britanic al Apararii, Gavin Williamson, sa continue consultarile bilaterale si dialogul strategic pe teme de interes reciproc in scopul implementarii proiectelor bilaterale si dezvoltarii cooperarii in domeniul…

- Politistii de imigrari din Arges au depistat un cetatean din Turcia, care nu a parasit tara la expirarea perioadei legale de sedere. Acesta a fost sanctionat contraventional si obligat, prin decizie de returnare, sa paraseasca teritoriul Romaniei in termen de 15 zile. Politistii Inspectoratului General…