Primul val important de concedieri in bankingul romanesc din ultimii 4 ani

Stiri pe aceeasi tema

- In interval de doar cateva zile, schimbarile sociale din Romania obținute prin implicarea cetațenilor și a presei vor fi urmarite de publicul mondial, pe doua continente și doua dintre cele mai reputate scene ale cinematografiei mondiale Filmul ”Colectiv”, un amplu documentar despre tragedia din clubul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a felicitat-o pe Simona Halep imediat dupa ce aceasta a caștigat turneul de la Wimbledon cu 6-2 6-2 cu Serena Williams.”Felicitari, Simona Halep pentru caștigarea turneului de Grand Slam de la Wimbledon! O victorie excepționala pentru tenisul romanesc,…

- "Klaus Iohannis a avut mereu din partea Guvernului asigurari ca legea pensiilor trebuie aplicata din foarte multe motive. Ma bucur ca a ajuns la aceasta concluzie ca pensiile sunt mici si trebuie crescute. Noi am prins pentru acest an sumele necesare in buget. Clar aceasta lege se va aplica si Guvernele…

- La invitația organizatorilor festivalului internațional "Neversea", singurul artist român Nicolae Voiculeț a facut un interviu în exclusivitate cu JessieJ! La invitația organizatorilor festivalului internațional "Neversea", singurul artist român Nicolae Voiculeț a facut un…

- Papa Francisc a avut saptamana trecuta o vizita in Romania. Acesta s-a plimbat prin toate regiunile istorice ale țarii, ajungand de la București la Șumuleu-Ciuc, apoi la Iași. Vizita s-a terminat pe Campia Libertații de la Blaj. Cum a fost evenimentul weekend-ului, internetul n-avea cum sa rateze asta.…

- Toti avem propriul stil de moda personal, dar exista anumite haine care se potrivesc aproape fiecarei persoane si arata destul de bine pentru noi, chiar daca ele nu sunt neaparat stilul nostru. Bluza romaneasca este una din topurile care arata bine pe orice femeie si puteti crea un aspect casual cu…

- De curand a fost aprobata o hotarare de guvern prin care se va sprijini cresterea productiei de usturoi in Romania, arata un comunicat de presa Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Schema se numeste ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului ...