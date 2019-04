Primul "unicorn" romanesc doneaza un milion de euro pentru catedrala Notre Dame Daniel Dines, cofondator si CEO al UiPath, a anuntat, marti, ca primul "unicorn" al industriei de IT din Romania va dona un milion de euro pentru reconstructia catedralei Notre-Dame.



"UiPath datoreaza mult Frantei si culturii franceze. E timpul sa dam ceva inapoi Frantei. In numele UiPath, as vrea sa donam un milion de euro pentru reconstructia Notre Dame", a anuntat Daniel Dines, in timpul unui eveniment desfasurat la Paris, se arata pe contul de Twitter al companiei.



UiPath este o companie infiintata de Daniel Dines si Marius Trica, care a devenit primul "unicorn" romanesc

Sursa articol: business24.ro

