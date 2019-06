Primul tren turistic care traversează regiunile arctice ale Rusiei a plecat din Sankt Petersburg spre Norvegia Primul tren turistic care traverseaza regiunile arctice ale Rusiei a plecat miercuri din orasul Sankt Petersburg spre Norvegia cu 91 de calatori la bord. "De mult timp regiunea Arcticii interesează pe toată lumea. Această destinaţie este bine acoperită de agenţiile de turism canadiene şi norvegiene, dar nu era cazul şi pentru Rusia", a declarat într-o conferinţă de presă Nurlan Mukash, directorul executiv al companiei germane de excursii feroviare Lernidee Erlebnisreisen, aflată la originea acestui proiect. Firma germană s-a… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

