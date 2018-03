Stiri pe aceeasi tema

- Doar un job din zece poate fi complet automatizat, spune producatorul de roboti colaborativi Universal Robots, in contextul in care se discuta tot mai mult de faptul ca robotii vor lasa oamenii fara locuri de munca. Pentru restul de personal robotii doar vor usura munca sau va fi nevoie de recalificari.…

- O angajata a unei primarii din Romania a chemat ambulanta dupa ce a suferit un atac de panica. Functionara tocmai fusese supusa unei evaluari care i ar putea aduce o reducere a salariului de baza la 5.000 de lei lunar, scrie adevarul.ro.Primarul Nicolae Robu a propus reduceri salariale pentru 13 angajati…

- Muhammad Hussain și familia sa au fost alungați de doua razboaie. Acum 30 de ani au fugit de conflictul din Afganistan si au cautat refugiu in Siria, dar razboiul izbucnit acum opt ani acolo i-a izgonit si din aceasta tara. Au ajuns temporar la Timișoara, in Centrul Regional de Tranzit pentru refugiați.…

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- Wallberg Properties, una din cele mai dinamice companii de dezvoltare imobiliara cu activitate pe pietele locale, a anuntat astazi, printr-un comunicat de presa, finalizarea cu succes a proiectelor Arad Plaza si Bourgeois Residence, precum si prima etapa de dezvoltare a ansamblului rezidential Sunnyville…

- Agentia de brokeraj Dunwell, specializata in segmentul industrial al pietei imobiliare, si-a propus sa atinga o cota de piata de 10% in primul an de activitate. Compania fondata anul trecut de catre Marian Orzu, Daniel Cautis si Laurentiu Badea ofera servicii de tranzactionare si consultanta…

- Cine e educatoarea din Timișoara care și-a ucis copilul de 4 ani. O femeie, care s-ar fi certat cu soțul sau la telefon, acesta fiind la serviciu, a recurs la un gest extrem și inimaginabil pentru mulți. Femeia și-a ucis fetița in varsta de doar 4 ani ! Oamenii legii sosiți la fața locului, chiar ea…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia.

- IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, s-a alaturat Bursei de Valori Bucuresti - BVB, in cadrul unei initiative globale intitulate „Ring the Bell for Gender Equality” (Suna Clopotelul pentru Egalitatea de Gen) — un parteneriat menit sa puna in lumina modul in care sectorul privat poate stimula cresterea…

- Luxoft, unul dintre furnizorii de top de servicii de dezvoltare software și soluții IT inovatoare catre clienți globali, anunța numirea lui Bogdan Pelinescu in funcția de Director General pentru Europa Centrala și de Sud-Est. Acesta va gestiona planurile de dezvoltare la nivel european ale companiei,…

- Compania aeriana Wizz Air, liderul pietei locale, a transportat anul trecut circa 700.000 de pasageri pe rutele operate din si spre Timisoara, dintr-un total de patru milioane de clienti inregistrati din 2008, atunci cand operatorul a inceput zborurile pe acest aeroport. Wizz Air a deschis…

- „Clienții din Timișoara și Arad sunt clienți exigenți, deschiși la a cunoaște mereu noi destinații sau produse turistice, care iubesc deopotriva Romania și destinațiile externe, apreciaza reducerile dar, inainte de toate, cer calitate și urmaresc ca banii platiți in avans pentru vacanțe sa fie in…

- Primarul Timișoarei se plictisește in drum spre Viena, in dreapta șoferului sau Vasile Paraschiv, așa ca s-a gandit sa-și aștearna gandurile pe o foaie și sa se planga de greaua moștenire. Nu este prima data cand primarul Nicolae Robu susține ca Timișoara a ramas mult in urma și ca in ultimii 40…

- ”Bufnițele” au pregatit un nou eveniment special, programat miercuri, 14 martie, de la ora 18.30. Vintila Mihailescu vine sa le povesteasca timișorenilor despre eseul sau ”Hotel Ambos Mundos”. Invitați la aceasta intalnire vor fi Otilia Hedeșan și Victor Neumann. In ”Hotel Ambos Mundos.…

- Președintele PMP Cluj, invitat la o conferința in SUA, alaturi de Donald Trump Prezent la Conservative Political Action Conference 2018, senatorul PMP Cristian Lungu, l-a abordat pe John Bolton, fost ambasador al SUA la ONU si personaj politic influent in Administratia Donald Trump, despre rolul pe…

- Compania germana este prezenta în România înca din anul 2006 prin intermediul unei rețele de peste 14 partneri, care în anul 2017 au crescut vanzarile de licente CAS CRM în Romania cu 23% fața de 2016. De asemenea, în 2017 a crescut numarul proiectelor…

- Timișoara este un centru al traficului de ființe umane, a informat revista germana Welt am Sonntag, citand poliția federala germana. Potrivit unui comunicat transmis de autoritatea germana responsabila cu gestionarea frontierelor, Timisoara are un “rol semnificativ” in activitatea…

- Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spatii industrial-logistice din Romania, l-a numit pe Emanoil Dascalu in functia de director de constructii pentru Romania. El a fost ministru secretar de stat in Ministerul Fondurilor Europene in timpul mandatului lui Dacian…

- Devenita, in anul 2006, primul operator regional din Romania, ca urmare a deservirii concomitente a doua județe – Cluj și Salaj, Compania de Apa Someș S.A. a inregistrat in

- Un șofer Uber a caștigat intr-o luna 788 de lei numai din bacșiș, suma medie fiind de 3,6 lei, arata datele oficiale ale Uber, transmise pentru Libertatea. Potrivit informațiilor, caștigul mediu lunar din bacșiș este de 56 de lei in București, 43 de lei in Cluj, 69 de lei in Brașov și 54 de lei in Timișoara.…

- CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator pe termen lung de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, si DSV, companie aflata pe locul cinci la nivel mondial pe piata de transport si logistica, au incheiat un acord pentru inchirierea a aproximativ 40.000…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a postat, marti, foarte matinal, un mesaj de ramas-bun de la Ionut Popa, fostul antrenor al ACS Poli. Edilul lasa sa se inteleaga ca ultimele rezultate obtinute de echipa din Liga 1 oricum i-ar fi fost fatale lui Popa si e de parere ca salvarea de la retrogradare…

- Platile mobile ar putea scala (creste exploziv - n.r.)in Romania intr-un orizont de 2 ani, mai ales ca primul proiect si-a facut deja loc in piata, este de parere Gabriel Ghita, VP Business Development pe regiunea Europa Centrala si de Est in cadrul MasterCard. 0 0 0 0 0 0

- EY Romania a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenti si absolventi din intreaga tara, care se vor alatura companiei in birourile din Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. EY Express se deruleaza pe parcursul a patru luni si reprezinta un program…

- EY România a deschis campania de recrutare de juniori, prin care va angaja peste 150 de studenți și absolvenți din întreaga țara, care se vor alatura companiei în birourile EY din București, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Procesul se va desfașura în cadrul unui amplu program…

- Compania aeriana Ryanair a anuntat lansarea unui nou zbor pe ruta Bucuresti-Amman, Iordania. ”Noua rută vor fi operată cu o frecvenţă de două zboruri săptămânale începând cu sfârşitul lunii octombrie şi este parte a programului…

- Compania petroliera Chevron va plati Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM), Romania, suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligațiilor financiare prevazute de Legea petrolului.

- Blue Air anunța ca din 17 februarie zborurile pe ruta Timisoara - Iasi - Cluj sunt suspendate. Compania arata ca decizia a fost luata din cauza ”frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara”. ”Din cauza frictiunilor create de Aeroportul International Traian Vuia…

- Compania austriaca din sectorul constructiilor Strabag a depus o plangere impotriva unei oferte lansate de Chinese Road and Bridge Corporation pentru construirea Podului Peljesac de importanta strategica din Croatia, relateaza Balkan Insight. Compania nationala de drumuri croata Croatian…

- "In cadrul unor intalniri ale asociatiei "Camera Nationala a Taximetristilor din Romania" – Filiala Iasi, companiile (Imbat Delta Taxi, Lux Taxi, Auto Wad RD, Euro Taxi Iasi, Parma-Tax, RVR Taxi si Unreal SRL) s-au inteles sa practice un tarif unic pentru transportul in regim de taxi de 1,99 lei/km…

- In perioada 18-21 ianuarie in Pasul Bucin din județul Harghita s-au desfașurat Campionatele Naționale de Orientare pe Schiuri, competiție desfașurata sub egida Federației Romane de Orientare și la care s-au aliniat toate cluburile de profil din Romania. Eforturile organizatorilor in vederea desfașurarii…

- Producatorul de scaune auto Adient, companie desprinsa din grupul producator de componente auto Johnson Controls, va dezvolta un proiect pilot de invatamant professional dual pentru specializarile de confectioner asamblor articole din textile si tapiter, in cadrul unitatii Adient Trim din…

- Compania aeriana romaneasca Blue Air a inregistrat o crestere cu 70% a numarului de pasageri, inregistrand un total de peste 5 milioane in 2017. In anul 2015, compania a transportat doar 2 milioane de pasageri. Cresterea numarului de pasageri s-a bazat pe 104 rute operate regulat…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- The Rezidor Hotel Group, una din cele mai importante companii hoteliere din lume, anunta constructia unui hotel Radisson Blu in cartierul ISHO din Timisoara, dezvoltat de omul de afaceri Ovidiu Sandor. Astfel, portfoliul The Rezidor Hotel Group in Romania creste la patru hoteluri, doua in curs de…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…

- Micuții din vestul țarii, și nu numai, care ajung la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara și trebuie sa fie supuși unei intervenții chirurgicale vor fi operați cu ajutorul unui robot. Asta pentru ca la Spitalul de Copii “Louis Țurcanu” din Timișoara s-a deschis primul centru de chirurgie…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri. Ryanair a subliniat ca numarul pasagerilor transportati…

- Anna, o tanara de 21 de ani care lucreaza ca escorta de lux in Germania și iși promoveaza serviciile pe unul dintre cele mai exclusiviste site-uri de profil din lume, Cinderella, susține ca a caștigat 9.000 de lire pe noapte (peste 10.000 de euro) de la un actor caștigator de Oscar . Intr-un interviu…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters, preluata de Agerpres. Joi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) informase că vor avea loc vineri…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari de…