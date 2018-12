Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite marti, intr-un atac comis impotriva Ministerului Afacerilor Externe de la Tripoli si calificat drept "terorist" de autoritatile libiene, potrivit unui nou bilant al Ministerului Sanatatii al acestei tari, informeaza AFP si dpa. …

- Cel puțin trei persoane au decedat, iar alte 21 au fost ranite, in urma unui atentat sinucigaș produs marți, ce a vizat Ministerul de Externe din Libia, atacul fiind revendicat de rețeaua terorista Stat Islamic, informeaza agenția de știri Reuters.Stat Islamic a transmis miercuri dimineața…

- Atentat terorist in ziua de Craciun. Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite.foto Cel putin trei persoane au fost ucise si alte zece au fost ranite marti, intr-un atac comis impotriva Ministerului Afacerilor Externe de la Tripoli si calificat drept „terorist” de autoritatile…

- Cel putin 43 de persoane si-au pierdut viata si 10 au fost ranite, luni, intr-un atac lansat impotriva unui complex de cladiri guvernamentale din Kabul, luat cu asalt timp de aproximativ sapte ore de barbati inarmati, fiind unul dintre cele mai sangeroase atacuri comise in capitala afgana de la inceputul…

- De asemenea, furnizorii de servicii medicale care nu asigura spitalizare continua, vor putea incheia in continuare contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii medicale acordate in regim de spitalizare de zi. Ministerului Sanatații (MS) anunța ca Guvernul a aprobat, joi, o Ordonanța…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat duminica pe deputati ca respingerea acordului cu privire la Brexit in cursul votului istoric prevazut sa aiba loc marti in parlament ar conduce la "riscul foarte real" al mentinerii Regatului Unit in Uniunea Europeana, informeaza AFP. Deputatii…

- Mai multe persoane cu deficienta de auz (surdo-muți) au aflat ca nu vor mai avea voie sa urce la volan! Asta din cauza unui ordin al Ministerului Sanatații care a schimbat limita nivelului minim de auz. Astfel, mulți dintre cei cu probleme auditive grave nu vor mai putea trece examenul medical și nu…

- Evacuati din casele lor dupa explozia de sambata seara, cativa dintre locatarii blocului de la Rascani au fost cazati la Spitalul Ministerului Sanatatii, fostul spital al Cailor Ferate. Acolo, acestia au parte de trei mese pe zi si conditii decente. In urma exploziei din sectorul Rascani,…