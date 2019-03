Stiri pe aceeasi tema

Trailerul oficial al filmului „Once Upon a Time in Hollywood", al noualea al lui Quentin Tarantino, a fost lansat miercuri. Actiunea filmului scris…

- Once Upon a Time in Hollywood este plasat in LA-ul anilor 1960 și are in centru cultul lui Charles Manson, alcatuit din autori ai unor crime oribile. Margot Robbie joaca rolul celebrei actrițe Sharon Tate. Filmul, descris ca avand „țesatura lui Pulp Fiction”, se crede ca va avea mai multe linii narative…

- Leonardo DiCaprio a facut public, pe contul sau de Twitter, primul poster al filmului "Once Upon a Time in Hollywood", pelicula in care apare pentru prima The post Once Upon a Time… in Hollywood: Leonardo DiCaprio si Brad Pitt, pentru prima data in acelasi film si ultimul rol jucat de Luke Perry appeared…

Sony Pictures a lansat luni posterul celui de-al noualea film al lui Quentin Tarantino, „Once Upon a Time in Hollywood", cu protagonistii Brad Pitt si Leonardo DiCaprio, informeaza News.ro.

- Pasionații de film așteapta cu sufletul la gura sa apara pe ecrane producția ”Glass”, în rolurile principale producându-se îndragiții actori Bruce Willis și Samuel L. Jackson. Cei care adora comediile se vor putea delecta în acest an cu o noua producție,…

Grupul chinez Bona Film a devenit coinvestitor in noul film al regizorului Quentin Tarantino, "Once Upon a Time in Hollywood", au confirmat luni dimineata pentru revista Variety reprezentantii companiei chineze, potrivit agerpres.ro.

- Grupul chinez Bona Film a devenit coinvestitor in noul film al regizorului Quentin Tarantino, 'Once Upon a Time in Hollywood', au confirmat luni dimineata pentru revista Variety reprezentantii companiei chineze. Reprezentantii companiei Bona Film nu au dezvaluit valoarea investitiei. Se presupune…

- Daca 2018 te-a dezamagit in materie de filme, viitorul suna mult mai bine. Ca in fiecare an din ultimul deceniu, supereroii sunt in prim-plan, dar ne tenteaza destule titluri și din alte genuri cinematografice. Revin pe marele ecran regizori precum Quentin Tarantino, Martin Scorsese, James Cameron sau…