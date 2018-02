Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Stefanescu a sustinut ca Darius Valcov a fost condamnat "pentru nimic", ca este supus unei "mari presiuni" si urmeaza sa decida daca, in conditiile in care este "vanat", isi asuma "riscul" de a mai continua pe functia din Guvern. Reprezentantul PSD a sustinut ca este mare nevoie de…

- Prezent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde s-a desfasurat un nou termen al dosarului "Rovinari-Turceni", Victor Ponta a fost intrebat de jurnalisti despre declaratia lui Liviu Dragnea si daca liderul PSD este prieten cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi."Voi ati vazut ca a mintit?…

- CHIȘINAU, 2 feb – Sputnik. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) va lansa saptamâna viitoare concursul pentru ocuparea funcției vacante la Curtea Constituționala. Informația a fost oferita pentru Sputnik-Moldova de purtatorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a incasat, miercuri, o noua lovitura, de data aceasta din partea magistraților Inaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ), in ultimul dosar “Microsoft”, in care au fost trimiși in judecata fostul ministru al comunicațiilor Gabriel Sandu, dar și afaceriștii Dinu…

- Ministrul desemnat pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea, a declarat, vineri, ca nu este vinovat de evaziune fiscala si ca in prezent nu mai exista niciun proces in instanta pe numele sau, lucrurile fiind transate de mult. In 2016, Radu Oprea a fost trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala,…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Curtea Suprema de Justitie din Danemarca a decis in 2017 ca patru cetateni romani acuzati de autoritatile romane de trafic de persoane nu pot fi extradati deoarece conditiile din penitenciarele din Romania le-ar incalca drepturile.In acest context, Lars Lokke Rasmussen, premierul Danemarcei,…

- Infrangere definitiva pentru Gheorghe Feieș, primarul orașului Sebiș, in lupta sa cu Agenția Naționala de Integritate (ANI). In luna mai a anului 2014, ANI a stabilit ca Gheorghe Feies s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 17 iunie 2008-22 aprilie 2013, intrucat, simultan cu funcția…

- Saptamana urmatoare se implineste o luna de la plecarea lui Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, in Madagascar, unde, dupa cum chiar el a declarat, face demersurile specifice pentru obtinerea azilului politic. Intre timp, se asteapta decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie…

- La data de 10 ianuarie a.c , in jurul orei 16.00, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s a primit sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie cu privire la emiterea mandatului de arestare preventiva in lipsa pe numele inculpatului Radu Stefan Mazare. Imediat, la nivelul Inspectoratului…

- Ea a fost aleasa cu 11 voturi pentru și 8 impotriva. Judecatoarea Simona Camelia Marcu a fost singurul magistrat care si-a depus candidatura pentru funcția de președinte al CSM. Este membru al Consiliului din partea Inaltei Curti de Casatie si Justiție, unde a activat ca judecator la…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie decide pe 10 ianuarie cand va discuta cererea de arestare in lipsa a fostului primar Radu Mazare, au declarat miercuri, pentru AGERPRES, surse judiciare. Citeste si: Lovitura din Parlament pentru ministrul Sanatatii: I se cere DEMISIAPotrivit surselor…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, intrate in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, prevad transferul contributiilor de la angajator la angajat, Split TVA, care obliga firmele care au restante la achitarea TVA sau cele in insolventa sa plateasca defalcat TVA. Modificarile Codului Penal prevad printre altele…

- Anul care urmeaza va fi unul extrem de important in ceea ce privește procesul de ieșire al Marii Britanii din Uniunea Europeana, dar analiștii spun ca singurul lucru previzibil privind ce urmeaza pentru Brexit in 2018 este ca totul este imprevizibil. In 2016, britanicii au votat sa iasa din Uniunea…

- Potrivit acestora, sambata, in jurul orei 12,00, politistii din cadrul Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat aflat in control judiciar, in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si Justitie,…

- Vineri, fostul colonel SRI, Daniel Dragomir, a fost publicat un document din care reiese ca un judecator de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar fi autorizat supravegherea video, audio sau prin fotografiere, in perioada 4 iulie - 2 august 2014, a mai multor zeci de politicieni,…

- Florin Ghiulbenghian a facut o serie de dezvaluiri pe pagina sa de Faceboo, dupa ce Daniel Dragomir a publicat un document despre dosarul Microsoft. Din acest document reiese ca un judecator de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar fi autorizat supravegherea video, audio sau…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.…

- Inalta Culte de Casatie si Justitie a decis vineri sa sesizeze Curtea Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din alte doua legi, respectiv Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.Citește…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania (FJR) a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) sa sesizeze Curtea Constitutionala in ce priveste Legea privind organizarea judiciara, a doua lege adoptata de Parlament dupa cea privind Statutul Magistratilor.

- Iata ce susțin procurorii DNA: "In perioada ianuarie - aprilie 2012, inculpatul Voicu Mihai Alexandru, in calitate de președinte al unei organizații județene de partid și vicepreședinte al aceleiași formațiuni politice la nivel național, beneficiind de ajutorul inculpatului Mogoș Dan Lucian…

- "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie s-au constituit in Sectii Unite, conform dispozitiilor art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru sesizarea Curtii Constitutionale cu…

- Înalta Culte de Casatie si Justitie a decis joi sa sesizeze Curtea Constitutionala în legatura cu neconstitutionalitatea unor articole modificate de Parlament din Legea 303/2004 privind statutul magistratilor. "Joi, 21 decembrie 2017, judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie…

- Mai multi parlamentari PSD au depus miercuri seara la Camera Deputatilor un nou proiect de modificare a Legii privind statutul magistratilor, ce elimina presedintele Romaniei din procedura de numire a sefilor parchetelor, precum si a celor ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie, prerogativa numirii…

- UPDATE: Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a decis miercuri ca serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber este un serviciu de transport care trebuie reglementat ca atare, informeaza AFP. În decizia sa, CJUE a subliniat ca un serviciu al carui scop este…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…

- Marius Nicoara, suspendat din functia de prim-vicepresedintel PNL Cluj Senatorul de Cluj Marius Nicoara si-a depus cererea de suspendare din functia de prim-vicepresedintel PNL Cluj dupa condamnarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Statutul PNL prevede ca cei cu functii de conducere la nivelul…

- Trei din cei cinci judecatori de la completul special al Inaltei Curți de Casație și Justiție au pronunțat, ieri, o decizie uluitoare in ceea ce o privește pe judecatoarea exclusa din magistratura,...

- Prima faza a negocierilor privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana s-a incheiat. Potrivit unor surse de la Bruxelles, Consiliul European saluta progresul obtinut in prima faza a negocierilor, care este suficient pentru avansarea la a doua faza, care vizeaza perioada de tranzitie…

- Comisiile reunite pentru buget-finante din Parlament au adoptat, miercuri, bugetele Curtii de Conturi, Oficiului National pentru Prevenirea Spalarii Banilor (ONPSB), Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) si Curtii Constitutionale, respingand amendamentele propuse in principal de Opozitie.

- Senatorul PSD Șerban Nicolae a avut marți, in timpul dezbaterilor pe buget din comisiile juridice reunite din Parlament, un schimb de replici cu procurorul general Augustin Lazar și președintele Inaltei Curți de Casație și Justiție, Cristina Tarcea, relateaza Agerpres.

- La acest moment, opoziția face o galagie infernala, fluierand. Camera Deputaților a adoptat modificarile la Llgea 303/2004. Au fost 179 de voturi pentru și 90 impotriva. știrea se actualizeaza

- Reactionand pe marginea adoptarii, deunazi, in cadrul Comisiei speciale de la Parlament, a infiintarii unei sectii speciale de investigare a unor infractiuni din Justitie, presedintele Consiliului Superior al Magistraturii a amintit, vineri, ca forul pe care il conduce a dat aviz negativ in aceasta…

- Doar șase albaiulieni au ieșit din casa joi seara pentru a participa la protestul fata de adoptarea legilor justitiei. Inițial doar patru oameni s-au prezentat la locul de intalnire, in fața Instituției Prefectului Alba, iar dupa 40 de minute au mai aparut inca 2 persoane. „Daca PSD s-a razgandit și…

- Legiuitorii UE au ajuns joi la un acord care urmeaza sa permita o consolidare a arsenalului legislativ european in domeniul omologarii vehiculelor - raspunsul Bruxellesului la doi ani dupa scandalul motoarelor trucate ale Volkswagen, relateaza AFP. Negociatorii Parlamentului European (PE) si Consiliului,…

- Magistratii instantei supreme au decis, marti, schimbarea incadrarii juridice a faptei in dosarul fostului ministru de Interne Cristian David, din luare de mita in trafic de influenta, si condamnarea acestuia la cinci ani de inchisoare si interzicerea unor drepturi. Decizia, a carei pronuntare…

- Fostul șef ANAF, Gelu Diaconu, il critica din nou pe Liviu Dragnea in legatura cu decizia Inaltei Curte de Casatie si Justitie care a respins miercuri seara contestatia depusa de șeful PSD impotriva sechestrului pus de DNA pe averea sa in dosarul „Tel Drum”.

- Mirela Chera, martor în dosarul în care Liviu Dragnea este judecat pentru infractiuni în legatura cu angajarea fictiva a doua persoane la DGASPC Teleorman, a spus ca presedintele CJ ”era Dumnezeu” în judet. Mirela Chera este sef…

- BREAKING NEWSUPDATE Protest printre colinde. Clujul, intre "O ce veste minunata" si "Dragnea si Tudorel sunteti statul paralel" Aproape 4.000 de clujeni au protestat duminica seara in Piata Unirii, unde s-a deschis Targul de Craciun. Protestatarii au scandat "Dragnea nu uita Romania nu-i a ta" si "Demisia"…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri,la Bruxelles, intrebat cu privire la decizia Comisiei Iordache prin care seful statului nu mai poate refuza numirea presedintelui si vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ca lucrurile trebuie clarificate si ca se va implica in mod constitutional,…

- Presedintele tarii nu va mai putea refuza numirile in functiile de presedinte si vicepresedinti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), fiind obligat sa accepte propunerile CSM. Amendamentul propus in primavara de CSM a fost adoptat, vieri, in comisia speciala din Parlament, cu 11 voturi ”pentru”,…

- Organizatia Animals International a publicat o investigatie asupra animalelor vii din Romania exportate in tari terte din Africa si Asia, care ar dovedi incalcarea sistematica a legislatiei Uniunii Europene, a deciziei Curtii Europene de Justitie si a standardelor Organizatiei Mondiale pentru Sanatatea…

- Avocatul iesean Victor Ion Axinte a fost condamnat definitiv astazi la 5 ani si 8 luni de inchisoare, in urma deciziei magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Anterior, in prima instanta, acesta primise o pedeapsa de 5 ani si 10 luni. La inceputul acestui an, avocatul a provocat un accident…

- Romania risca sancțiuni pentru incalcarea reglementarilor europene și hotararilor Curții Europene de Justiție in ceea ce privește condițiile in care sunt exportate animalele vii, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, Gabriel Paun, directorul pentru Uniunea Europeana al organizației nonguvernamentale…

- Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a dispus ca Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, pentru o fapta comisa în perioada în care era ministru al Mediului, informeaza miercuri Agerpres. Judecatorii…

- Avocata Maria Vasii a declarat luni, la Parlament, ca isi mentine declaratiile cu privire la faptul ca un judecator a decedat pentru ca a stiut anumite lucruri despre desfasurarea scrutinului prezidential din 2009, aceasta fiind Vasile Alicsandri, fost judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie."Nu…

- USR vrea sa schimbe Constitutia si sa adauge un articol care sa prevada ca niciun condamnat penal pentru fapte savarsite cu intentie sa mai poata accede la o functie publica. Textul propus de USR sa apara in Constitutie este: "nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera…