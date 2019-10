Primul tău an ca studentă în cămin? Trip & tricks pentru un an fără probleme Libertate, studenție, viața sociala și acea etapa in care inveți sa te descurci singura. Așa s-ar putea descrie, pe scurt, primul an de facultate petrecut in camin. Colegi noi, stiluri de viața și tabieturi diferite, multe lucruri pe care le descoperi cu entuziasm. Totuși, ca orice schimbare importanta pe care o faci, mutarea in camin aduce cu sine tot felul de provocari la care trebuie sa te adaptezi. Iata cateva sugestii pentru a trece cu succes peste ele: Alege-ți nivelul de confort Daca pana acum ai fost obișnuita sa ai camera ta, sa ai lucrurile tale, sa nu te deranjeze nici musca atunci… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

