Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, ar putea avea un prim summit cu presedintele rus, Vladimir Putin, saptamana viitoare, cand Putin va calatori in Orientul Indepartat in drumul sau spre o conferinta internationala in China, au precizat luni surse citate de agentia sud-coreeana Yonhap. "Presedintele rus, Vladimir Putin, urmeaza sa se deplaseze in regiunea Orientului Indepartat in jurul datei de 24 aprilie", a spus o sursa, adaugand ca "sunt destul de mari sansele ca un summit intre Rusia si Coreea de Nord sa aiba loc in jurul acestei date". Putin ar putea face o vizita in regiunea Extremului Orient…