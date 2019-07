Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 24 de ani a murit, luni 8 iulie, in urma unui accident de motocicleta produs pe autostrada Bucuresti-Ploiesti. Fata se afla singura pe motocicleta cand a intrat in separatoarele de sens.

- Un barbat în vârsta de 30 de ani care trebuia sa devina prima persoana africana de culoare care ajunge în spațiu a murit într-un accident de motocicleta, potrivit dpa.com, citata de Mediafax. Mandla Maseko, cunoscut ca "Spaceboy", în vârsta de 30…

- Un barbat in varsta de 30 de ani care trebuia sa devina prima persoana africana de culoare care ajunge in spațiu a murit intr-un accident de motocicleta, potrivit dpa.com, scrie Mediafax.Mandla Maseko, in varsta de 30 de ani, din Africa de Sud, a invins aproximativ un milion de contracandidați,…

- Mandla Maseko, un sud-african care a fost ales sa fie primul african de culoare care ajunge in spațiu a murit sambata seara, la varsta de 30 de ani, intr-un accident de motocicleta. Sud-africanul, care lucra ca DJ in timpul liber, a castigat in 2013 dreptul de a efectua un zbor de 103 kilometri in spatiu,…

- Un sud-african care trebuia sa devina primul african de culoare in spatiu a murit in urma unui accident de motocicleta, conform unui anunt facut duminica de familia sa, citat de AFP. Mandla Maseko, care...

- Accident groaznic in Bistrița, soldat cu un mort, in aceasta seara. Un motociclist și-a gasit sfarșitul dupa ce a lovit un parapet și a zburat mai mulți metri, in aer. Tragedia s-a produs in Pasul Tihuta.

- Un tanar de 18 ani a murit intr-un accident cu motocicleta in seara de 27 mai. Tanarul a pierdut controlul ghidonului si motocicleta s-a lovit intr-un stalp, in localitatea Opaci, raionul Causeni. Pasagera, in varsta de 16 ani, din aceeasi localitate, a fost transportata in stare grava la Spitalul raional…

- Un politist in varsta de 32 de ani a murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital, in urma unui accident care a avut loc vineri, pe DN 73, in judetul Arges, in care a fost implicata motocicleta condusa de politstul aflat in timpul liber si un autoturism aflat in coloana, care a virat brusc la stanga.