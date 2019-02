Primul studiu despre interesul tinerilor din Generatia Z fata de implicarea sociala a corporatiilor din Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu arata ca la fiecare trei minute un roman pleaca din țara. Potrivit datelor oficiale, in 2017, 600 de romani au emigrat in fiecare zi . Daca emigratia va continua in acest ritm, pana in 2020 populatia va ajunge la aproximativ 19 milioane de cetateni. Si asta nu este tot. Statisticile arata…

- 2018 a fost anul in care s au implinit 100 de ani de la desavarsirea statului national roman, realizata prin unirea provinciilor romanesti cu Romania. Cu aceasta ocazie au fost organizate atat in tara, cat si la Constanta mai multe activitati pentru a marca acest eveniment. In 2019, pe 24 ianuarie,…

- Numarul tinerilor din Iasi a scazut in ultimii cinci ani cu aproape 9.000, desi orasul este centru regional si universitar. Un grup de lucru format din membri a 40 de asociatii atrag atentia ca lipsa investitiei statului in activitatile tinerilor poate fi una dintre cauzele scaderii numarului de tineri.

- Numarul tinerilor din Iasi a scazut in ultimii cinci ani cu aproape 9.000, desi orasul este centru regional si universitar. Un grup de lucru format din membri a 40 de asociatii atrag atentia ca lipsa investitiei statului in activitatile tinerilor poate fi una dintre cauzele scaderii numarului de tineri.

- Consiliul Tineretului din Romania (CTR), structura de reprezentare a tinerilor și a organizațiilor de tineret din Romania la nivel național și in structurile internaționale de profil, solicita Comisiei Europene și Guvernului Romaniei sa gaseasca o soluție pentru deblocarea fondurilor alocate Inițiativei…

- Tinerii care se implica activ in comunitate inca de cand sunt mici au o performanța mai ridicata la locul de munca, participa la vot, sunt atenți la propria dezvoltare personala și au o preocupare ridicata pentru generația urmatoare, arata un studiu realizat de Fundația Noi Orizonturi in randul tinerilor…

- Concret, cel de al II-lea scenariu al traselui educational pentru un tanar, prevazut in programul lansat de presedintie, prevede urmatoarele: "Statul organizeaza un sistem de monitorizare a insertiei absolventilor pe piata muncii, detaliat pe domenii si programe de studiu. Universitatile care organizeaza…

- ARAD. Dorin Stanca, vicepresedinte PNL Municipiul Arad, apreciaza ca infrastructura umana este unul dintre factorii fundamentali ai dezvoltarii economice ai unei țari. „Nicio țara nu poate atinge un nivel de dezvoltare durabila fara investiții consistente in capitalul uman. La fel cum nu…