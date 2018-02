Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat de la Washington a confirmat mutarea sediului Ambasadei SUA din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim in luna mai, o decizie pe care liderii palestinieni au catalogat-o drept o "incalcare a dreptului international" si o actiune care anuleaza rolul de mediator al Statelor Unite. "In…

- Ambasada SUA va fi mutata din orasul Tel Aviv in Ierusalim in luna mai, cu ocazia implinirii a 70 de ani de la infiintarea statului Israel, au afirmat ieri oficiali din cadrul Administratiei Donald Trump, citati de site-ul agentiei Associated Press. Astazi SUA confirma mutarea.

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau mexican Enrique Pena Nieto vor avea o intrevedere in urmatoarele saptamani, a anuntat miercuri Ministerul de Externe mexican, potrivit dpa. Ministrul de externe mexican Luis Videgaray s-a intalnit la Washington cu mai multi oficiali ai administratiei…

- Liderii opozitiei democrate din Statele Unite solicita explicatii din partea Administratiei Donald Trump pentru ca a permis venirea la Washington a unor sefi ai serviciilor secrete ruse vizati de sanctiuni care s-au intalnit cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA).

- Germania isi va mentine Ambasada la Tel Aviv, pana in momentul in care va fi gasita o solutie de doua state pentru Israel si Palestina, a declarat Sigmar Gabriel, ministrul german de Externe, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Tarile au responsabilitatea sa lupte impotriva antisemitismului si ”virusului indiferentei” care ameninta sa stearga amintirea Holocaustului, a subliniat luni Papa Francisc, relateaza The Associated Press. Suveranul Pontif a facut aceste decaratii la o conferinta internationala pe tema antisemitismului,…

- Acuzatiile presedintelui SUA, Donald Trump, privind presupusa asistenta oferita de Rusia Coreei de Nord sunt "total lipsite de fundament", afirma surse din cadrul Ministerului rus de Externe, cerand Administratiei de la Washington sa respecte rezolutiile ONU.

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o convorbire telefonica cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu. Discutia a fost initiata de seful executivului din Israel si a vizat problema mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.

- O eventuala decizie privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim necesita o analiza interinstitutionala mult mai complexa, declara la RFI senatorul PSD Titus Corlatean, presedintele Delegatiei Parlamentului Romaniei la APCE, apreciind ca este necesara inclusiv o dezbatere in Parlament…

- Autoritatea Palestiniana va cere oficial unor state arabe sa boicoteze politic si economic tarile care isi transfera ambasadele din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, anunta ministrul palestinian de Externe, Riyad Al-Malki.

- Presedintele Camerei, liderul PSD Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca le-a comunicat premierului, presedintelui Senatului si ministrului de Externe pozitia sa privind mutarea ambasadei romane din Israel la Ierusalim, el apreciind ca MAE trebuie sa „ia in serios lucrul asta”.

- Autoritatea Palestiniana condamna vehement declaratiile presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim, oficiali palestinieni argumentand ca este vorba de incalcarea rezolutiilor ONU, iar reprezentantul Romaniei a fost convocat pentru explicatii.

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat pe reprezentantul României în regiune, dupa declarațiile facute de Liviu Dragnea care spunea ca ar trebui sa urmam exemplul SUA și sa mutam ambasada țarii noastre în Israel de la Tel Aviv la

- Guatemala si-a aparat decizia, pe care a numit-o 'suverana', de mutare a ambasadei sale de la Tel Aviv la Ierusalim, in urma controversatei masuri similare anuntate de presedintele american Donald Trump, transmite miercuri dpa. Decizia a fost luata 'fara presiuni din partea…

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurand, conform unor surse diplomatice, Romania.

- Cea mai controversata mutare a Romaniei pare sa prinda contur. Presa straina anunta ca tara noastra va fi printre primele state care isi vor muta ambasadele din Israel chiar la Ierusalim. "Romania ar putea deveni prima țara care se va alatura președintelui Donald Trump in procesul de mutare a ambasadelor…

- Jimmy Morales, presedintele Guatemalei, a anuntat ca tara sa urmeaza sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, devenind astfel primul stat care urmeaza exemplul SUA, in pofida criticilor internationale ce au vizat decizia Administratiei Trump, informeaza cotidianul New York Times.

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a statului Israel nu va consolida perspectivele de pace in Orientul Mijlociu, a declarat sambata Ministerul de Externe canadian, potrivit agentiei de presa iordaniene Petra. Purtatorul de cuvant al diplomatiei…

- Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel - de la Tel Aviv, la Ierusalim. O declaratie venita de la seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, urmata, la scurt timp, de un mesaj similar al presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, considera ca in privinta unei decizii referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim trebuie facuta o analiza la nivelul Ministerului de Externe, subiectul urmand sa fie discutat si in coalitia de guvernare."Trebuie facuta…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in privinta unei decizii referitoare la mutarea Ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim trebuie facuta o analiza la nivelul Ministerului de Externe, subiectul urmand sa fie discutat si in coalitia de guvernare. "Trebuie facuta…

- Președintele ceh, Milos Zeman, a salutat vineri decizia omologului sau american Donald Trump privind transferul ambasadei SUA in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim și a susținut ca Cehia ar fi trebuit sa faca la randul ei acest pas de mult timp, transmite agenția EFE. Zeman a mai spus ca,…

- Cei trei oficiali si-au manifestat opozitia in cursul discutiilor private din cadrul Administratiei Trump. Pe de alta parte, Jared Kushner, ginerele lui Trump si emisarul american pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, dar si Jason Greenblatt, emisarul special al SUA in regiune,…

- Rusia a declarat joi ca este 'foarte ingrijorata' in urma deciziei președintelui american Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și a cerut tuturor parților implicate in conflictul israeliano-palestinian sa dea dovada de 'reținere' și sa apeleze la dialog, relateaza…

- Administratia Recep Tayyip Erdogan a condamnat vehement, miercuri seara, decizia "iresponsabila" a presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, cerand Washingtonului sa revina asupra acestei hotarari. "Condamnam anuntul iresponsabil al…

