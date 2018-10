Stiri pe aceeasi tema

- AFIR anunța ca infrastructura secundara de irigații este sprijinita prin intermediul submasurii (sM) 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” din cadrul PNDR 2020. Beneficiarii eligibili sunt Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii…

- Dupa 12 ani in care nu a mai functionat, Statia de pompare a apei Jilava din cadrul Amenajarii de irigatii Berceni-Vidra-Frumusani a fost repornita marti, in prezența ministrului Petre Daea. Statia, care urmeaza sa deserveasca o suprafata de aproape 10.000 de hectare in judetele Ilfov, Giurgiu si Calarasi.a…

- Asocierea fermierilor, un pas important catre prosperitate O problema importanta a agriculturii romanești este reprezentata de „faramițarea” acesteia. In aceste condiții, in Romania se gasesc 36,8%, (adica mai mult de o treime!) din totalul fermelor existente in Uniunea Europeana. Aceasta situație are…

- Codul galben de vant pentru judetele Ialomita, Prahova, Giurgiu, Braila, Dambovita, Buzau, Ilfov si Calarasi a fost prelungit pana la ora 2.00 a noptii de sambata spre duminica. Totodata, codul emis de meteorologi a fost extins in judetele Arges si Teleorman.

- Declaratiile ministrului Agriculturii, Petre Daea, conform carora Romania a avut anul acesta productii record la grau, porumb și floarea-soarelui, au determinat prabușirea pretului cerealelor, a declarat Laurentiu Baciu, președintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). „Producatorii…

- Toate obiectivele stabilite in Programul de guvernare au fost realizate La sediul Direcției pentru Agricultura Județeana (DAJ) Ilfov a avut loc, saptamana trecuta, o conferința de presa in care Georgiana Ene, director executiv al instituției, a prezentat cifre de actualitate in ceea ce privește agricultura…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a virat in conturile Direcțiilor Agricole Județene suma de 150.728.259,60 lei (echivalentul in euro a 32.772.000 euro), reprezentand plata beneficiarilor inscriși in programul de sprijin pentru tomate din Ciclul I, anunța MADR intr-un comunicat. Astfel,…

- Medici, pacienți, donatori și rude ale celor care astazi supraviețuiesc datorita transplantului de organe i-au omagiat luni, 16 iulie, pe donatori. Ziua Donatorului de Organe a avut loc la Institutul Clinic Fundeni. Aceasta a fost marcata printr-o conferința de presa la care au luat parte și ministrul…