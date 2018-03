Primul SIF care vrea sa scape de mostenirea numelui "de botez": SIF Moldova devine First Romania Capital Invest

Stiri pe aceeasi tema

- SIF Moldova vrea sa isi schimbe denumirea in First Romania Capital Invest, propunerea aflandu-se pe ordinea de zi a Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinara a Actionarilor de marti, cand va fi propusa si derularea unui program de rascumparari care tinteste achizitia a 11 milioane actiuni proprii,…

- Consiliul de Administratie al SIF Moldova, intrunit in sedinta in 23 martie, a hotarat convocarea Adunarilor Generale Extraordinara si Ordinar[ a Actionarilor pentru 27 si 28 aprilie, iar printre propunerile Consiliului se afla si aprobarea schimbarii denumirii societatii, din Societatea de Investitii…

- Noi statistici devastatoare de la Eurostat! Romania apare in topul regiunilor cu cele mai mari scaderi a gradului de ocupare a fortei de munca din UE, cu Moldova (-3,8%) si Oltenia (-3%). La polul opus, in topul regiunilor cu cea mai mare crestere a ocuparii fortei de munca au fost Polonia (+4,8%) si…

- The Ministry for Romanians Abroad wishes, through the projects it promotes, to get close to the Romanian historical communities, Minister for Romanians Abroad Natalia Intotero stated on Friday."Last year, 300 Romanians from the Republic of Moldova discovered and got to know better their mother-country…

- Temperaturi negative se vor inregistra in aproape toata tara, saptamana viitoare, iar temperaturile pe timpul noptii vor cobori pana la -12 grade in estul Transilvaniei si in Moldova. Inclusiv in Capitala vor fi temperaturi scazute, astfel ca valorile minime vor atinge -6 grade. Vantul va avea intensificari…

- Fostul primar al capitalei, Dorin Chirtoaca, a publicat o scrisoare adresata de primarița comunei Gheluza, Strașeni, Nicoleta Malai, Congresului Autoritaților Locale din Moldova, in care a scris despre abuzurile la care este supusa. Fostul edil mai spune ca s-a intalnit cu Nicoleta Malai anterior pe…

- Ziua internationala a fericirii (International Day of Happiness) este celebrata la 20 martie, fiind proclamata de Adunarea Generala a ONU prin Rezolutia 66/281 din 12 iulie 2012, potrivit site-ului ONU, citat de Agerpres.

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Mai exact, aceștia anunta ca vremea va fi deosebit de rece, mai ales in regiunile extracarpatice, iar in Moldova si in estul Transilvaniei, dimineata si noaptea, pe arii restranse va fi ger. In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros. In cursul zilei va ninge moderat…

- Acuzatii de malpraxis la un spital din Bistrita! Un barbat sustine ca s-a dus la un doctor ca sa-l scape de o piatra la rinichi. Omul spune ca - in loc sa scape de piatra - a scapat de rinichi, cu totul. Asta dupa ce i-a dat doctorului 2.700 de lei, dar si un ceas de peste 400 de euro. In replica, medicul…

- Ce diferențe de temperatura in doar 24 de ore. Daca ieri in București termometrele au aratat și 18 grade Celsius, astazi, sunt – 2 grade Celsius și a aparut fenomenul de ploaie inghețata. Sute de parinți și copii erau ieri dupa- amiaza in Orașelul Copiilor din sectorul 4 al Capitalei. Aleile erau pline…

- Dupa decenii in care zona Moldovei a fost ignorata de guvernele de la București, liberalii și-au amintit, cu doi ani inainte de alegeri, ca nord-estul Romaniei este cea mai saraca zona din țara și are nevoie urgenta de investiții. Reprezentanții PNL din județele Moldovei s-au adunat, așadar, in acest…

- Administratorii de bloc risca amenzi usturatoare, cel puțin, asta arata un proiect de act normativ ce a fost inregistrat, recent, la Senat, pentru dezbatere.Este vorba despre o propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea…

- In Botosani, kilogramul de carne se vinde cu 11 lei. Ionica Nechifor, cel mai cunoscut crescator de ovine din rasa Karakul din judet, spune ca in acest an mieii ajunsi la greutatea optima pentru vanzare sunt foarte putini, ceea ce justifica preturile care ajung si la 15 lei pe kilogram, aproape dublu…

- Deputatul din fracțiunea Partidului Liberal Democrat din Moldova, Iurie Țap, susține ca alegerile locale din luna mai curent sunt importante pentru Chișinau. Potrivit acestuia, deși mandatul viitorului primar care va fi ales, va fi doar de un an, conteaza sa se faca o alegere care „ar permite o reconfirmare…

- Prognoza meteo pentru intervalul 13-15 martie. In urmatoarele trei zile, meteorologii anunța o vreme inchisa, cu ploi care vor avea și caracter de aversa și vor fi insoțite de descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, dar cu temperaturi de primavara. De altfel, Administratia…

- Ministrul moldovean al Justitiei, Alexandru Tanase, a demisionat, duminica, în urma unor interceptari telefonice aparute în presa privind o discutie între Tanase si omul de afaceri Veaceslav Platon, condamnat ulterior în dosarul

- Tot mai multe femei din Moldova solicita anestezie, preparate analgezice sau chiar o operatie cezariana pentru a usura durerile la nastere. Datele sunt confirmate de medicii Institutului Mamei si Copilului.

- Gigi Becali a dezvaluit cat va plati pentru folosirea abuziva a numelui și marcii Steaua: ”Asta e prejudiciul!”. Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat ca instanța a decis amanarea speței in care Armata ii solicita despagubiri de 37 de milioane de euro pentru folosirea abuziva a numelui…

- Corpurile neinsuflețite ale moldovencei și fiul sau, care au fost loviți mortal saptamana trecuta de un tren la Moscova, au fost aduse acasa. Cei care vor sa iși ia ramas bun de la aceștia, pot sa o faca maine la ora 12:00 in orașul Florești pe strada Miron Costin 8.

- Utilizatorii tuturor tipurilor de servicii oferite de RATBV S.A. au de astazi din nou posibilitatea de a se informa cu privire la activitatea societatii, de a face sugestii ori de a sesiza unele probleme prin intermediul paginii oficiale de socializare de Facebook: https://www.facebook.com/RATBV-SA…

- Primarul general al Bucureștiului, Gabriela Firea, va ajunge in Moldova, in aceasta seara. Maine, ea va avea o intrevedere oficiala cu omoloaga sa de la Chisinau, Silvia Radu, dupa care vor vizita impreuna Biblioteca "Onisifor Ghibu" si Liceul "Mihai Eminescu",

- Era considerat unul dintre cei mai apreciati artisti, umplea salile de concerte, iar muzica sa era ascultata de toata lumea. Acum este de nerecunoscut, iar in urma cu cateva zile a ajuns la sanatoriu. Nelu Balasoiu, pentru ca despre el este vorba, a fost internat la sanatoriu, iar dupa perioada pe care…

- Redacția Noi.md va propune sa citiți cele mai importante știri ale zilei. Ultima ora! Comunistii cer demisia lui Iurie Leanca PLDM l-a exclus pe Sergiu Ceauș din partid Voronin comenteaza declarația lui Dudnic Revolte la Parlament: Guvernul ”ne pune macaroane pe urechi” „Dosarul pariurilor aranjate…

- O legenda a martisorului, originara din Moldova, povesteste despre o vrajitoare a iernii care, intr-o zi, i s-a casunat sa nu lase primavara sa se astearna peste pamant. Zana Primavara a recurs, in cele din urma, la un gest extrem: și-a taiat un deget, iar sangele scurs din rana a cazut peste zapada,…

- Antrenorul CFR-ului a marturisit de multe ori ca râd prieteni lui din strainatate când le povestește de sistemul din Liga I. "Adunarea Generala a votat acest sistem, în conditiile în care televiziunile au propus asta. Probabil, daca nu va mai fi acest sistem cu…

- La sedinta ordinara a Consiliului Local de marti, 27 februarie, alesii locali au votat un proiect privind Programul de aprovizionare a populatiei cu principalele produse alimentare si nealimentare rationalizate, in caz de mobilizare sau razboi. Structura Teritoriala pentru Probleme Speciale Neamt, prin…

- Operatorul roman de transport al gazelor naturale a castigat licitatia pentru privatizarea Vestmoldtransgaz, a anuntat premierul moldovean Pavel Filip in cadrul intrevederii cu premierul Romaniei, Viorica Dancila.

- Celebrul economist francez Thomas Piketty este catalogat de cei de stanga ca fiind unul dintre cei mai importanți intelectuali ai secolului nostru, in timp ce la dreapta teoriile lui sunt privite foarte suspect. De aceea este un caz rar intalnit acela in care un conservator, fost bancher, așa cum este…

- In 2017, valoarea cistigului salarial mediu nominal brut in economia nationala a Moldovei a constituit 5697,1 lei, majorindu-se fata de anul 2016 cu 12,1 la suta in expresie nominala. Totodata, in expresie reala, ajustat la indicele prețurilor de consum, acesta a crescut cu 5,2 la suta. Acest lucru…

- Gerul a pus stapinire pe toata Moldova! In aceasta saptamina, una care desparte iarna de primavara din punct de vedere calendaristic, se vor inregistra cele mai scazute temperaturi din intreg sezonul rece. Serviciul Meteorologic de Stat a emis un cod galben de schimbare brusca a vremii, care se va manifesta…

- Conferința de Securitate de la Munchen, care s-a desfașurat recent, a fost cea mai slaba și cea mai mediocra din intreaga istorie a desfașurarii acestui eveniment. Parerea in cauza a fost exprimata de Valeriu Ostalep, fostul ministru adjunct de Externe, director al Institutului pentru Studii Diplomatice,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, o atenționare cod portocaliu de ger, care vizeaza Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și care intra în vigoare luni dimineața. Meteorologii avertizeaza ca se vor înregistra și minus 22 de grade Celsius. Atenționarea…

- CHIȘINAU, 21 fev — Sputnik. Scandalul produselor lactate din Moldova este departe de a se potoli. Publicarea unei investigații care dezvaluie ca produsele lactate autohtone practic nu conțin lapte a provocat un val de critici și indignare din partea opiniei publice. În scandalul…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut un apel…

- Congresul american a inregistrat o rezolutie privind Moldova. Prin document SUA sustine alegerea Moldovei de asociere la UE si cere Rusiei sa-si retraga trupele si munitiile care stationeaza ilegal pe teritoriul tarii noastre. PUBLIKA.MD aminteste ca, anterior, Parlamentul Moldovei a cerut Rusiei sa-si…

- Actrița Anastasia Cecati a fost ucisa de Alexei Mitachi, un medic de succes. Colegii acestuia au scos la iveala amanunte incredibile despre cei doi soți și au facut declarații neșteptate pentru Deschide.MD. Aceștia au povestit ca „Alic” , așa cum ii spuneau aceștia, și-a deschis propria clinica in sectorul…

- Volumul importurilor si exporturilor Moldovei a crescut cu aproape o cincime in 2017, in conditiile in care comertul cu pietele europene ia locul celui cu Comunitatea Statelor Independente, potrivit Balkan Insight. In volum, comertul exterior al Moldovei a crescut cu aproape 20% in 2017,…

- Liuba Șevciuc, jurnalista de investigație de la RISE Moldova, a fost atacata de administratorii platformei caritate.md. Dupa ce ieri a fost publicat teaser-ul investigației care urmeaza sa apara astazi, in care este vizata platforma de colectre a donațiilor pentru minorii aflați in suferința, administratorii…

- Potrivit bilantului pentru anul 2017 prezentat de catre reprezentantii Politiei de Frontiera, in anul 2017 au fost constatate 8.436 infractiuni si 8.155 contraventii. Cele mai multe infractiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegala a frontierei (2.852 fapte), urmate de infractiunile…

- Vasile Astarastoae a condus atat Institutul de Medicina Legala cat si UMF Iasi si a reusi „performanta” de a arunca cele doua institutii intr-un razboi cu miza imobiliara. Reprezentantii IML Iasi au dat in judecata UMF pe motiv ca refuza sa elibereze un imobil situat pe str. Buna Vestire 4, Corpul…

- La nici trei saptamani de la data la care reprezentanții Consiliului Local in Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) de la Urban Serv au cerut destituirea lui Cezar Nicuța, acesta a fost promovat.

- Polițiștii clujeni au depistat în trafic, zilele trecute, un conducator auto care se afla la volan, deși nu deținea un permis de conducere.”La data de 07.02.2018, în jurul orei 07:10, politisti din cadrul Politiei municipiului Dej, au depistat un barbat de 33 ani, din…

- Administratorii unei firme de paza si protectie din Cluj sunt suspectati ca ar fi inregistrat in documentele contabile de achizitii fictive de produse. Politistii au facut 9 perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava si au instituit un sechestru in valoare de peste 1.400.000…

- Fosta handbalista Narcisa Lecusanu a declarat, marti, ca s-a decis sa candideze la functia de presedinte al FRH dupa ce mai mai multi oameni din handbal au sunat-o si i-au spus ca e nevoie de o schimbare."Domnul Dedu a iesit cu cei doi vicepresedinti. Eu vreau sa va spun ca vicepresedintii…

- S-au dus vremurile cand Cove reușea sa dea jos cu ușurința 12-13 kilograme și sa ajunga repede la greutatea dorita. Cu un surplus de kilorame in plus, prezentatorul de la „Ma insoara mama” nu știe ce sa mai faca pentru a reveni la vechea silueta. Cove vrea sa slabeasca și este dispus chiar sa faca sporturi…

- Societatea Litoral S.A, cu sediul in Statiunea Mamaia, Vila 26, Judetul Constanta, a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 15.01.2018, prima convocare si 16.01.2018, a doua convocare. Adunarea Generala a Actionarilor s a intrunit la prima convocare, respectiv, 15.01.2018 si au fost…

- Consiliul Județean Calarași trage un semnal de alarma asupra implicarii negative a Inspectoratului Județean de Poliție Calarași in organizarea Sarbatorii Bobotozei de sambata, 6 ianuarie 2018. Activitațile legate de prezența cailor și a atelajelor hipo au fost interzise din motive ce țin de siguranța…

- Pentru a-i felicita de ziua numelui, va oferim idei de mesaje si urari de Sfantul Ioan: MESAJE de SFANTUL IOAN pentru FAMILIE ”De Sf. Ioan, cei dragi sa te inconjoare cu caldura sufletelor lor intr-o seara magica, iar fericirea sa te ia in brațele ei in acest moment special!” ”E…

- Președintele a avut o convorbire cu premierul israelian. Klaus Iohannis i-a spus premierului Israelului ca țara noastra iși menține aceeași poziție pe care a avut-o și in Adunarea Generala a ONU, acolo unde s-a abținut. In acea adunare, s-a adoptat o rezoluție impotriva a ceea ce propunea Donald…

- Un grup de bautori dintr-un mic oras din Noua Zeelanda si-a creat propria insula pentru a scapa de sub incidenta unei interdictii de consum de alcool in public perioada sarbatorilor de sfarsit an, relateaza agentia de stiri UPI. Administratia orasului Tairua, din nordul Noii Zeelande,…