Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali a ajuns pe primele pagini ale ziarelor de sport din Italia. Jurnalistii de peste hotare au preluat declaratiile patronului FCSB referitoare la Dybala, pe care l-a numit ”pitic” intr-o comparatie cu Olimpiu Morutan. Gigi Becali este cunoscut pentru modul in care iși promoveaza jucatorii.…

- Deea și Dinu Maxer fac a doua nunta, iar cea care se va ocupa de intreg evenimentul, in cele mai mici amanunte, este Oana Roman, prietena foarte buna a cuplului. Artiștii spun ca ideea unei nunți de 10 ani i-a venit chiar Oanei Roman, iar ei au fost cuceriți imediat de aceasta propunere și au […] The…

- Pro TV a avut seara de vineri cu Vocea Romaniei, intr-o seara in care a concurat, pentru prima data, cu cele doua show-uri de forța ale Kanal D și Antena 1. Pe publicul tanar, cel vizat de clienții publicitari, Pro TV a avut audiențe cat Antena 1 și Kanal D la un loc. Cifrele Vocii sunt […] The post…

- Andreea, tanara mama de 26 de ani care a murit intr-un groaznic accident de motocicleta, va fi condusa azi pe ultimul drum. Ea va fi inmormantata in rochie de mireasa. Din nefericire, prietenul ei – ranit foarte grav in teribilul accident – a murit in spital din cauza ranilor grave. Durere sfașietoare…

- Scandalurile se țin lanț la US Open. Ultimul turneu de Grand Șlem al anului a fost condimentat cu nenumarate controverse care au intins la maximum nervii jucatoarelor. Alize Cornet, cea care a fost penalizata de arbitrul de scaun pentru ca s-a schimbat pe teren de tricoul pe care il imbracase pe dos,…

- De cand a aflat ca este insarcinata, Feli nu-și mai incape in piele de fericire! Cantareața a ajuns in ultimul trimestru de sarcina și radiaza toata! De cand a aflat ca va avea o fetița, Feli Donose o alinta pe rețelele de socializare “bebica din burtica”. Numele de alint va fi inlocuit insa de cel…

- Dumitru Farcaș este inmormantat, joi, in comuna natala Groși, din Maramureș. (Cele mai bune oferte laptopuri) Ceremonia funerara a inceput la ora 11.00 la Casa Studenților din Cluj Napoca, dupa care cortegiul funerar a pornit spre Baia Mare. La intrarea in județ, cortegiul funerar va fi intampinat de…

- Lupii sunt extrem de inteligenți. Poate chiar mai inteligenți ca oamenii. Din simplul motiv ca sunt mai bine organizați. Toti merg in aceeasi formula in haita. – primii trei (cu rosu): sunt cei raniti sau batrani (merg in fata pentru a nu ramane in urma) – urmatorii cinci (cu galben): sunt cei mai puternici…