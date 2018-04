Stiri pe aceeasi tema

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta reacția analistului Stelian Tanase dupa ce Parchetul General i-a transmis presedintelui Klaus Iohannis o solicitare pentru incuviintarea inceperii urmaririi penale pentru infractiuni contra umanitatii a fostului presedinte Ion Iliescu, a fostului…

- Infracțiuni contra umanitați! Felicitari procurorului general Augustin Lazar care - in sfarșit! - cere inceperea urmaririi penale impotriva criminalului Ion Iliescu pentru “infracțiuni contra umanitații”, respectiv pentru faptele din perioada 22-27 decembrie 1989.Circa 1.000 de oameni nevinovați…

- Autor: Serban CIONOFF ...și o cinica manipulare a dosarului Revoluției Romane. A produs și, cu siguranța, va produce o mare consternare cererea pe care procurorul general,Augustin Lazar, a adresat-o președintelui Klaus Iohannis privind efectuarea urmaririi penale in dosarul Revoluției in legatura cu…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui avizul pentru inceperea urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea... Source

- Fostul premier Petre Roman s-a declarat revoltat de cererea de urmarire penala impotriva sa, a lui Ion Iliescu și a lui Gelu Voican Voiculescu. El a negat orice implicare in dosarul Revolutiei și a spus ca, dimpotriva, el a fost tinta focurilor de...

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu. Comunicatul Ministerului Public: „Procurorul…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui avizul pentru inceperea urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii.

- Fostul premier Petre Roman a declarat luni, in urma cererii de urmarire penala inaintate pe numele sau, al lui Ion Iliescu si al lui Gelu Voican Voiculescu de catre procurorul general Augustin Lazar, in dosarul Revolutiei, ca se simte revoltat si uluit. Acesta a adaugat ca „era sa isi piarda viata la…

- Administratia Prezidentiala a confirmat, luni, ca a primit cererea pentru avizul inceperii urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii. Procurorul general al Parchetului de…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza PICCJ, conform b1.ro Cererile de…

- Anunțul a fost facut, luni, de Parchetul General, printr-un comunicat de presa. In comunicat, Parchetul General precizeaza contextul in care a transmis cererea pentru urmarirea penala a lui Ion Iliescu. Este invocat intervalul 22-27 decembrie 1989, cand Iliescu a fost membru și președinte…

- Anunțul a fost facut, luni, de Parchetul General, printr-un comunicat de presa. In comunicat, Parchetul General precizeaza contextul in care a transmis cererea pentru urmarirea penala a lui Ion Iliescu. Este invocat intervalul 22-27 decembrie 1989, cand Iliescu a fost membru și președinte…

- „Aceasta cerere de urmarire penala ma gaseste in situatia de a fi pur si simplu revoltat. Sunt uluit de aceasta chestiune. Era sa imi pierd viata la baricada, n-am avut niciun fel de implicare de nicio natura in legatura cu ceea ce s-a intamplat in zilele acelea (...) Am fost chiar in situatia de a…

- Cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, a ajuns, luni, la Administratia Prezidentiala, informeaza Agerpres.ro. Administratia…

- Cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, a ajuns, luni, la Administratia Prezidentiala, informeraza Agerpres. Administratia…

- Cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, a ajuns, luni, la Administratia Prezidentiala.Administratia Prezidentiala…

- Cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, a ajuns, luni, la Administratia Prezidentiala.

- Procurorul general a cerut presedintelui Klaus Iohannis aviz pentru urmarirea penala a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in care sunt acuzati de infractiunii contra umanitatii.

- Cererea procurorului general Augustin Lazar de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, a ajuns, luni, la Administratia Prezidentiala. Administratia Prezidentiala a confirmat…

- Fostul premier Petre Roman a declarat luni, in urma cererii de urmarire penala inaintate pe numele sau, al lui Ion Iliescu si al lui Gelu Voican Voiculescu de catre procurorul general Augustin Lazar, in dosarul Revolutiei, ca se simte revoltat si uluit. Acesta a adaugat ca „era sa isi piarda viata la…

- Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu ar putea fi urmariti penal pentru infractiuni contra umanitatii in dosarul „Revolutia din 89” dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a cerut aviz in acest sens presedintelui Klaus Iohannis.

- Fostul premier Petre Roman a reacționat dupa ce procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, în dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, ii cere presedintelui Klaus Iohannis avizul pentru inceperea urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul “Revolutiei”, in legatura cu savarsirea de infractiuni contra umanitatii. “Procurorul general al Parchetului…

- Decizie de ultima ora in dosarul Revoluției! Mai exact, Augustin Lazar, procurorul general, a facut o catre președintele Klaus Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarșirea infracțiunii contra umanitații. Mai…

- Fostul premier, Petre Roman, s-a aratat revoltat de decizia lui Augustin Lazar, care a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu. „Nu am fost inștiințat in niciun fel și aceasta cerere…

- Lazar cere urmarirea penala fața de I. Iliescu, P. Roman și G. Voiculescu Gelu Voican Voiculescu (stânga), Ion Iliescu (mijloc) si Petre Roman (dreapta), în anul 1990. Foto: Arhiva. Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza Parchetul de pe linga Inalta Curte…

- Parchetul General a anuntat, luni, ca procurorul general i-a transmis presedintelui Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala pentru infractiuni contra umanitatii in cazul lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu.…

- Parchetul General a anuntat, luni, ca procurorul general i-a transmis presedintelui Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala pentru infractiuni contra umanitatii in cazul lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican...

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui urmarirea penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, informeaza Mediafax.Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta ...

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a adresat președintelui Romaniei o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarșirea infracțiunii contra umanitații, prev. de art. 439 alin.…

- Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu ar putea fi urmariti penal pentru infractiuni contra umanitatii in dosarul „Revolutia din 89” dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a cerut aviz in acest sens presedintelui Klaus Iohannis.

- Parchetul General a anuntat, luni, ca procurorul general i-a transmis presedintelui Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala pentru infractiuni contra umanitatii in cazul lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a adresat președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o solicitare pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu in “Dosarul Revolutiei”. “Procurorul general al…

- Decizie de ultima ora in dosarul Mineriada! Mai exact, Augustin Lazar, procurorul general, a facut o catre președintele Klaus Iohannis o solicitare de exercitare a prerogativelor constituționale și legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarșirea infracțiunii contra umanitații. Mai…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza PICCJ, citat de realitatea.net. ...

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui urmarirea penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii.

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, cere presedintelui urmarirea penala fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii.

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a adresat președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o solicitare pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu in “Dosarul Revolutiei”. “rocurorul general al…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de...

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, informeaza PICCJ. (continua) AGERPRES/(AS…

- Procurorul general Augustin Lazar a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, în dosarul Revolutiei, în legatura cu savârsirea infractiunii contra umanitatii, fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu

- In completarea comunicatului din data de 18 decembrie 2017 cu privire la stadiul cauzei intitulata generic ”Dosarul Revoluției”, instrumentata de Secția Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție. Biroul de informare si relatii publice este abilitat…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a adresat presedintelui Romaniei o solicitare de exercitare a prerogativelor constitutionale si legale privind cererea de urmarire penala in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii, prev. de art. 439 alin.…

- Fostul presedinte Ion Iliescu, care in prezent este trimis in judecata pentru crime impotriva umanitatii, a implinit 88 de ani, sambata, urmand sa-si petreaca aniversarea acasa, alaturi de sotia sa, Nina Iliescu, si de prietenii apropiati. Fostul sef de stat, care este inculpat in dosarul…

- Magistratii Instantei Supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Magistratii instantei supreme incep, marti, judecarea dosarului Mineriadei din 13-15 iunie 1990, in care au fost trimise in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat miercuri, in cadrul unei dezbateri pe tema coruptiei organizata de DNA, portretele-robot ale autorilor infractiunii de abuz in serviciu. "Rezulta, atat din studiul DNA, cat si din studiile colegilor din Parchetul General, ca un prim portret-robot priveste…

- Parchetul General, prin dispoziția procurorul șef Augustin Lazar, a sesizat Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de abateri disciplinare de catre procurorul Mihaiela Moraru Iorga, care a instrumentat dosarul...