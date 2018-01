Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost „un an excelent” pentru fotbalul romanesc. “Consider ca in urma unei evaluari obiective putem aprecia anul…

- Chiar daca Romania nu va fi prezenta la Campionatul Mondial, toate gandurile duc la turneul final din Rusia, care va fi la vara, la TVR. "Franța are prima șansa" - crede Marica, in timp ce Torje mizeaza pe Argentina lui Messi.

- Este vorba desre cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Cel in cauza a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Tulcea, prin rechizitoriul nr.…

- Jaime Penedo, portarul de 36 de ani al lui Dinamo si singurul fotbalist din Liga 1 calificat la Campionatul Mondial din 2018, a transmis un mesaj de sarbatori romanilor. "Salutari, fani dinamovisti. Sunt Jaime Penedo si vreau sa va transmit imbratisari, distractie placuta si sa aveti un Craciun fericit!",…

- Andrei Prepelița a vorbit despre perioada in care Christoph Daum a fost selecționer. A comentat și subiecte legate de fostele sale echipe, Universitaea Craiova și Steaua. Daca in cazul primei situația e complicata, a recunoscut ca nu poate sa considere ca FCSB nu este aceeași formație. "N-am jucat…

- Cristina Neagu a facut analiza eșecului tricolorelor la CM de handbal 2017. Vedeta naționalei feminine a Romaniei și-a criticat foarte aspru colegele din defensiva, dupa eliminarea șocanta din optimile de finala, in urma infrangerii cu Cehia, 27-28. ”Marea noastra problema e apararea. In aparare poate…

- Atacantul echipei Stoke City, Jese Rodriguez, a fost amendat de clubul din Premier League dupa ce a parasit banca de rezerve, inainte de finalul meciului cu Swansea, castigat de Stoke cu 2-1, sambata trecuta. Jese Rodriguez este imprumutat de la Paris St Germain, si nu doar ca a parasit…

- Dupa trei victorii consecutive in grupa, rominia va juca in aceasta seara de la ora 19:00 la Campionatul Mondial din Germania cu Angola, meciul fiind programat in direct la Telekom Sport.Calificate in fazele superioare ale competitiei, tricolorele au ca obiectiv clar sa-si ia revansa in fata adversarelor…

- Echipele Romaniei, Franței, Rusiei, Germaniei și Serbiei s-au calificat in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania, dupa primele desfașurarea primelor trei etape din faza grupelor. Sursa foto: Simplywunderbar — Handball-WM der Frauen 2017 / Facebook …

- Federatia Romana de Fotbal isi exprima regretul pentru disparitia regelui Mihai I al Romaniei si a transmis condoleante familiei regale si tuturor celor apropiati. "Federatia Romana de Fotbal regreta disparitia regelui Mihai I al Romaniei! Condoleante familiei regale si tuturor celor apropiati. Dumnezeu…

- Christoph Daum a avut un parcurs dezastruos pe banca naționalei Romaniei, iar tricolorii au ratat prezența la Mondialul din Rusia. Totuși, neamțul ar putea ajunge in Rusia, in calitate de selecționer al Australiei. Presa australiana anunța ca la 24 de ore dupa ce Jurgen Klinsmann și-a aratat interesul…

- Interul dreapta de la naționala Sloveniei, Barbara Lazovici, i-a anunțat pe oficialii echipei ca nu poate merge la turneul final din Germania pentru ca nu are cu cine sa-l lase acasa pe Luka, fiul sau care tocmai a inceput școala. Barbara Lazovici (29 de ani) este una dintre jucatoarele importante…

- Jaime Penedo a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum este sa se pregateasca de meciul cu Sepsi Sfantu Gheorghe cu gandul la superconfruntarile verii 2018 de la Mondialul din Rusia. Singurul fotbalist din Liga 1 ce va fi prezent la Campionatul Mondial de anul viitor din Rusia se pregatește de confruntari…

- Spaniolii de la Marca au publicat cele mai grele grupe de la Mondialul din 1994 pana in prezent. In 1998 Romania se califica de pe primul loc intr-o grupa cu Anglia, Columbia si Tunisia. ProSport a completat lista cu seria de foc din Rusia. USA 1994 Grupa E: Mexic, Italia, Irlanda, Norvegia In 1994,…

- Bilel Omrani e surpriza placuta a CFR-ului in prima jumatate a sezonului. Exclus la un moment dat din lot de Dan Petrescu pentru o iesire in oras tarziu in noapte, atacantul crescut de Marseille a castigat lupta de la distanta cu Urko Vera si Ibrahima Balde si a atras, imediat, atentia FCSB-ului.…

- Colosul american lucreaza deja la amenajarea birourilor din noul sau centru de dezvoltare din Romania, in care vor lucra peste 1.300 de angajati de la inceputul anului viitor. Mai multe pe capital.ro Post-ul Capital.ro: Imagini incredibile cu sediul unei mari companii care a venit in Romania apare prima…

- Venit in Romania in octombrie 1996, chef Joseph Hadad a trecut de la “agonie la extaz” in lumea culinara a Capitalei. Adica de la o piața aproape goala, in care nu gaseai nici pește, nici condimente – la rafinamentul de azi dar și la tehnologia prezentului. Celebrul bucatar va lansa peste o luna o…

- Liga Florilor la handbal feminin s-a intrerupt pentru a permite Nationalei Romaniei sa se pregateasca pentru Campionatul Mondial programat in luna decembrie in Gemania. CSU Danubius Galati a avut o evolutie buna, cu victorii surprinzatoare cu Dunarea Braila, Magura Cisnadie si Corona Brasov, una normala…

- Celebrul personaj din Republica Moldova, Vladimir Plathoniuc, a facut o serie de acuzații dure la o saptamana de la apariția veștii ca este cercetat de DIICOT. "Dosarul din Romania este, de fapt, o plangere facuta de condamnatul Platon si ghidata de FSB. Iar motivul ar fi ca serviciul special al…

- Potrivit belfasttelegraph.co.uk, romanul nu va participa la un seminar legat de turneul final din Rusia, iar sansele sale sa conduca meciuri in cadrul competitiei sunt spre zero, informeaza MEDIAFAX. Citette si Corry Evans cere iertare "fara rezerve" in numele sotiei sale, care l-a jignit…

- Ciprian Marica a fost dezamagit de reacția conducerii FRF dupa meciul pierdut de Romania cu Olanda, scor 0-3. Fostul internațional roman e de parere selecționerul Christoph Daum nu se bucura de susținerea pe care a avut-o Christoph Daum. "La meciul cu Turcia se inghesuiau toți la TV sa vorbeasca. Acum…

- Pasionatii de bere primesc o veste buna. Nu vor mai trebui sa incerce zeci si zeci de localuri pentru a gasi cea mai buna bere. O companie aeriena le pune la dispozitie o harta a Europei cu pentru a-i ajuta sa se descuse mai usor in multitudinea de baruri, restaurante si berarii, scrie Gustarte.

- Un avion de pasageri s a prabusit in timp ce executa manevrele de aterizare pe un aeroport din Tinutul Habarovsk, Orientul indepartat rus, au anuntat serviciile de urgenta, care au precizat ca cel putin sapte persoane si au pierdut viata si doar un singur pasager, un copil, a supravietuit, informeaza…

- Narcisa Lecușanu a fost aleasa in funcția de membru in Comitetul Executiv al Federației Internaționale de Handbal. Pentru cele doua locuri eligibile in Boardul IHF, Narcisa Lecușanu (41 de ani), fost centru al „naționalei” Romaniei, s-a luptat cu alte trei persoane. Este vorba de polonezul Bogdan Wenta,…

- Fostul portar al nationalei, Bogdan Stelea, a vorbit joi dimineata, la ProSport LIVE, despre evolutia primei reprezentative de la preluarea de catre Cosmin Contra, dar si despre mandatul lui Christoph Daum, aria de selectie si doua posuri cheie in angrenajul tricolorilor. In cele doua meciuri cu…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis rejudecarea procesului privind soarta colectiei de la Muzeul de Arta „Dinu si Sevasta Vintila“ din Topalu, singurul muzeu rural de arta din Romania. Judecatorii au hotarat ca dosarul sa fie repus pe rolul Curtii de Apel Constanta.

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara din Romania, deputatul Eugen Tomac, afirma ca politicienii rusi trebuie sa inteleaga ca Romania nu a venit pe tancuri in Republica Moldova. Parlamentarul roman a facut declaratia respectiva in contextul criticilor aduse de catre Dmitrii Rogozin la…

- Marian Dima Trei fotbalisti crescuti la cluburi din judetul Prahova vor tine minte faza saisprezecimilor Cupei Romaniei, editia 2017-2018, in care cel putin unul dintre ei a scris istorie, la propriu. Este vorba, in primul rand, despre Ianis Stoica – fiul fostului international Pompiliu Stoica, acesta…

- Messi a dus-o pe Argentina la Mondialul din Rusia dupa ce a reușit un hattrick in partida decisiva cu Ecuador. Drept recompensa pentru reușitele fotbalistului de la Barcelona, Sacachipas, o echipa din Argentina, din liga a treia, a intrat la ultimul meci din campionat cu maști pe fața cu chipul lui…

- Singurul clujean din CEX-ul PSD, despre sedinta maraton de joi seara:"A fost ca o terapie" Presedintele interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, a fost singurul clujean care a luat parte la sedinta tensionata de joi seara a Comitetului Executiv al PSD. În cele din urma, dupa ore întregi…

- Dinamovistul Jaime Penedo, 36 de ani, a contribuit la calificarea istorica a panamezilor la Mondialul de anul viitor. E singurul fotbalist din Liga 1 ce va fi prezent la CM 2018. - Jaime, care a fost prima senzație cand ai aflat ca Panama e calificata la Mondial, direct?- Am simțit o bucurie egala cu…

- Cosmin Contra are un salariu anual similar cu cel primit de Anghel Iordanescu, si anume 240.000 de euro pe an. "Christoph Daum a avut un salariu anual in jur de 500.000 de euro. Cosmin Contra are un salariu aproape similar cu cel pe care l-a avut Anghel Iordanescu", a declarat Razvan Burleanu.…

- Mircea Lucescu va veni cu echipa naționala a Turciei, la Craiova, pentru un amical cu România. În luna noiembrie, România si Turcia se vor întâlni într-un super amical, pe noul stadion din Banie. Potrivit Libertatea, anuntul a fost facut de…

- „Scopul nostru este pacea, nu razboiul. NATO nu cauta confruntarea si nu este o amenintare pentru Rusia, asa cum a aratat Alianta si la Varsovia. Insa, in relatia cu Rusia, este nevoie de o strategie aliata cuprinzatoare si coerenta pe termen lung. Ea trebuie sa includa dialogul, dar de pe o pozitie…

- Naționala Romaniei a inceput campania de calificare la Mondialul din Rusia cu Christoph Daum in postul de selecționer și a terminat-o cu Cosmin Contra la carma. La finalul ultimului meci din preliminarii, 1-1 cu Danemarca, Vlad Chiricheș a dezvaluit ca fostul selecționer i-a transmis un mesaj pe care-l…

- Potrivit demnitarului, acumularea de forțe rusești la Marea Neagra nu "țintește" numai regiunea Marii Negre, ci și partea de Est, Mediterana și Orientul Mijlociu."Dupa anexarea ilegala a Crimeii am vazut intr-adevar o acumulare de forțe militare la Marea Neagra. Dupa anexarea ilegala a…

- Biletul zilei Pe biletul de astazi redacția www.pariuri1x2.ro include partide din doua competiții de calibru și importanța complet diferite. Coboram pana in liga a 4-a din Anglia unde alegem pariul 1 solist in Notts County – Forrest Green, meciul care le opune pe prima și ultima clasata. Grupare…

- Reprezentativa Romaniei a invins, joi, la Ploiesti, cu scorul de 3-1 (2-0), selectionata Kazahstanului, la debutul noului selectioner Cosmin Contra. Au marcat: Budescu '33 si 38 (p), Kseru '73 / Turizbek '83. Acesta a fost penultimul meci pentru "tricolori" in Grupa E a preliminariilor Cupei Mondiale…

- Deși nu mai are nicio șansa de calificare la Mondialul din Rusia, meciul de joi seara al Romaniei impotriva Kazahstanului aduce o miza psihica importanta: debutul lui Cosmin Contra pe banca tehnica a Naționalei. Meciul va fi difuzat de TVR de la...

- In ultimii ani, la prima reprezentativa a Romaniei s-a tot vorbit de "un nou inceput", fie ca a fost vorba de un alt selectioner sau de o alta campanie de calificare. Astazi ne aflam in prima situatie, cea in care va debuta pe banca Cosmin Contra - "uns" antrenor al tricolorilor in urma cu putin timp.…

- Romania – Kazahstan, meciul care se va desfasura in aceasta seara pe arena „Ilie Oana”, este partida care incheie seria jocurilor pe teren propriu, in vederea calificarii la Mondialul din Rusia, de anul viitor. Calificare pe care selectionata tricolora a ratat-o, cu neamtul Daum pe banca, deja, Romania…