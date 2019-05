Stiri pe aceeasi tema

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se va desfasura pe durata a 33 de ore, in intervalul 25 mai,…

- Dan Coroian-Vlad, un roman stabilit in Auckland, Noua Zeelanda, este unul dintre primii romani care au votat pentru alegerile europarlamentare. In Noua Zeelanda, secția de votare s-a deschis duminica la ora 7 dimineața, adica sambata ora 22:00, ora Romaniei. Romanul a publicat un mesaj sambata seara,…

- Alegerile europarlamentare din acest an an sunt cele mai importante de cand Romania a intrat in Uniunea Europeana, a declarat luni, la Deva, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, el adaugand ca se doreste o mobilizare foarte buna a comunitatii maghiare la vot si sustinerea candidatilor Uniunii.…

- Cand și unde poți vota? Alegerile europarlamentare se vor desfasura in 26 mai 2019. Votul incepe la ora 7.00, ora locala si se desfasoara pana la ora 21.00, ora locala. Pot vota toți cetatenii romani care au varsta de 18 ani, impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv. De asemenea, pot vota cetatenii…

- "Este inadmisibil ca in țara sa spui ca lupți pentru romani, dar in Parlamentul European sa votezi impotriva raportului care sancționeaza aceasta practica a dublului standard in privința alimentelor de pe piața UE! Și mai șocant este ca daca privim lista de vot, liberalii sunt printre singurii europarlamentari…

- Partidul National Liberal (PNL) va depune o motiune de cenzura dupa alegerile europarlamentare din luna mai, a anuntat, joi, presedintele PNL, Ludovic Orban.Acesta a declarat la postul Romania TV ca obiectivul PNL este de "a pune punct acestei guvernari toxice pentru Romania". El a precizat…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca partidul pe care il conduce a strans cel mai mare numar de semnaturi de sustinere a listelor de candidati pentru alegerile europarlamentare si considera ca votul pentru liberali la aceste alegeri are valoarea unuia pentru o adevarata…