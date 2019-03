Stiri pe aceeasi tema

- Fostul campion mondial la box Petrica Paraschiv a fost arestat pentru trafic de heroina. Potrivit politistilor, Paraschiv conducea o grupare din sectorul 3 al Capitalei. Nu e prima data cand fostul campion are probleme cu legea.

- Gheorghe Petrica Paraschiv (48 de ani), fost campion mondial la box in 1995, a fost reținut astazi de polișiti, fiind acuzat de trafic de droguri potrivit gsp.ro. Fostul pugilist e acuzat de trafic de heroina și metadona, urmand sa-și petreaca urmatoarele zile in arest, anunța TV Digi 24.Petrica…

- Primul roman campion mondial in boxul profesionist, Petrica Paraschiv, a fost arestat pentru trafic de heroina. Conform DIICOT, sportivul care avea lumea la picioare in anii '90 coordona un grup criminal care opera in centrul Capitalei.

- Autoritatile filau grupul de luni bune. Cei sase indivizi aveau afaceri strict in zona deliminata de strazile Anton Pann, Romului si Parfumului. Digi 24 a luat legatura cu un ofiter antidrog: "Au fost vizate patru imobile cu privire la care au existat numeroase sesizari din partea cetatenilor ca fiind…

- Fost vicecampion mondial la box, arestat pentru trafic de heroina. Gheorghe Petrica Paraschiv, glorie a boxului mondial in anii 90 si primul roman care a obtinut o centura importanta, a fost arestat, alaturi de alti cinci colegi de la sala de box. Politistii de la crima organizata au descoperit ca cei…

- Gheorghe Petrica Paraschiv (48 de ani), fost campion mondial la box in 1995, a fost reținut de polișiti, fiind acuzat de trafic de droguri. El a fost reținuți alaturi de alți barbați. Toți faceau parte din gruparea supranumita Pugilistii, intrucat mai multi dintre ei practicau sau au practicat box.Citește…

- Gheorghe Petrica Paraschiv (48 de ani), fost campion mondial la box in 1995, a fost reținut astazi de polișiti, fiind acuzat de trafic de droguri. Fostul pugilist e acuzat de trafic de heroina și metadona, urmand sa-și petreaca urmatoarele zile in arest, anunța TV Digi 24. Petrica Paraschiv a fost…

- Prin incheierea penala nr. 13/DL/12.03.2019, pronuntata in dosarul nr. 451/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Maramureș, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile,…