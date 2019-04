Stiri pe aceeasi tema

- Copiii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi au primit case de milioane de dolari și sunt platiți cu mii de dolari pe luna de catre autoritațile din Arabia Saudita, scrie The Guardian, care citeaza Washington Post.Khashoggi - un contributor al The Washington Post și un critic al guvernului saudit…

- Iranul continua sa isi respecte angajamentele prevazute de acordul din domeniul nuclear incheiat in 2015 cu marile puteri, precizeaza Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) intr-un raport trimestrial facut public vineri, in contextul in care SUA isi preseaza aliatii sa se retraga din…

- Iranul continua sa respecte conditiile prevazute in Acordul nuclear din anul 2015, din care intre timp Statele Unite s-au retras, arata un raport al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), citat de site-ul agentiei Associated Press.

- Desi nu s-a difuzat, pentru moment, niciun comunicat oficial in acest sens, pilotul saudit Mohammed Al Twaijiri a anuntat pe contul sau de Instagram ca legendara competitie va avea loc de anul viitor in tara sa. "Oficial, Raliul Dakar in Arabia Saudita. Incepand din 2020 si pentru cinci ani.…

- Raliul Dakar, cea mai dificila cursa de anduranta din lumea automobilismului, se pregateste sa schimbe din nou continentul, urmând sa paraseasca America de Sud, unde s-a desfasurat începând din 2009, pentru a se muta, dupa toate probabilitatile, în Arabia Saudita începând…

- Administrația președintelui Donald Trump trece peste aprobarea Congresului pentru a incheia cat mai rapid vanzarea de centrale nucleare catre Arabia Saudita. Experții sunt ingrijorați ca aceasta decizie ar incalca legislația SUA privind transferul de tehnologie, potrivit unui nou raport publicat de…

- Fotbalistul roman Constantin Budescu a marcat doua goluri pentru echipa Al Shabab, antrenata de Marius Sumudica, victorioasa cu scorul de 4-1 in fata formatiei Al Fayha FC, vineri, in etapa a 16-a a campionatului Arabiei Saudite. Budescu a punctat in minutele 76 (penalty) si 90+3, celelalte goluri ale…

- Adolescenta saudita Rahaf Mohammed al-Qunun a primit statutul de refugiata din partea ONU, iar acum guvernul australian ii va analiza cererea de azil, conform Departamentului de Afaceri Interne al tarii, scrie The Guardian, potrivit news.ro.Citește și: Descoperire fara precedent a lui Rareș…